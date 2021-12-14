كتبت إيمان حنا و أحمد عرفة

ألقى الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي كلمة في القمة الخليجية 42 المنعقدة في الرياض، وقال الأمير محمد بن سلمان: نؤكد على أهمية استكمال الوحدة الاقتصادية الخليجية.

وأضاف محمد بن سلمان: السعودية مستمرة لتعزيز الأمن والاستقرار فى المنطقة، مؤكدا على أهمية استقرار العراق.

وتابع الأمير محمد بن سلمان: السعودية تؤكد على أهمية الوصول لحل سياسي في اليمن ، ومجلس التعاون الخليجي حقق الكثير من الإنجازات .

وقال الأمير محمد بن سلمان: السعودية تؤكد على الحوار من أجل حل النزاعات، كما تؤكد أهمية التعامل بشكل جدي مع ملف إيران النووي.