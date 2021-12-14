محافظ جنوب سيناء يستجيب لاستغاثة مواطن من ذوى الهمم بالطور

جنوب سيناء فايزة مرسال

استقبل اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ، اليوم الثلاثاء، بمكتبه بديوان عام المحافظة تلبية لاستغاثة جميل عبدالوهاب جميل العوضى أحد مواطنى مدينة طور سيناء من ذوى الهمم، واستمع إلى شكواه ومطالبه المتمثلة فى إزالة كشك خاص به كان مخالفاً للتنظيم بحى الروضة.

وأكد العوضى، أن المحافظة وفرت له كشك آخر بديل فى إطار التخطيط والتطوير بالمنطقة الآن ولكن حالته الصحية لم تمكنه من إدارة الكشك كما أدت لحدوث تلفيات وسرقات بمحتوياته، وأنه يلتمس توفير عمل مناسب يوفر مصدر رزق له ولأولاده كما يطالب بشقة سكنية لعدم تحمله دفع إيجارات.

وعلى الفور أمر المحافظ باتخاذ التدابير السريعة لتوفير عمل ملائم لحالته الصحية وبحث توفير سكن له ولأسرته طبقا للقانون ومراعاة الحالة الصحية وموافاته بالرد فى أسرع وقت.