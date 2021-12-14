محافظ الوادى الجديد يصدر قرارات لتفعيل الإلتزام بالحصول على لقاح كورونا

الوادى الجديد - ماهر البهنساوى

أصدر اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، عدد من القرارات بشأن حماية المواطنين من فيروس كورونا واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه الممتنعين عن التطعيم بدون مانع طبى للحد من الإصابات، وذلك خلال الإجتماع الذى عقده بحضور حنان مجدى نائب المحافظ وسيد محمود سكرتير عام المحافظة، مشدداَ على سرعة تنفيذ هذه القرارات اعتباراً من يوم الأربعاء 15 ديسمبر 2021.

ونصت هذه على القرارات على ما يلي:

حظر دخول أى مواطن غير حاصل على لقاح فيروس كورونا للجهات الحكومية، على أن يتم إثبات حصوله على اللقاح من خلال كارت التطعيم أو إجراء تحليل PCR كل ثلاثة أيام.

عدم صرف أى مقررات للأسمدة الزراعية للمواطنين الذين لم يحصلوا على اللقاح، والذى يتم إثباته من خلال كارت التطعيم.

عدم صرف المقررات التموينية للمواطنين الذين لم يحصلوا على اللقاح ويكون الصرف بالإطلاع على كارت التطعيم، و يختص رؤساء المراكز والقرى بتنفيذ هذا القرار.

عدم منح خط سير للسيارات التى لم يحصل سائقيها على اللقاح.

حظر ركوب المواطنين غير الحاصلين على اللقاح المواصلات العامة بما فى ذلك وسائل النقل الجماعية العامة والخاصة، طبقاَ لتعليمات وزارة الصحة، وإلغاء ترخيص السيارة التى يثبت عدم حصول سائقها أو أحد الركاب على اللقاح.

عدم منح ترخيص أو تجديد تراخيص مرورية لأى مواطن لم يثبت حصوله على اللقاح

تشديد الرقابة على الأكمنة لمتابعة حصول المواطنين والسائقين على اللقاح.

زيادة الفرق الطبية بالتنسيق مع رؤساء المراكز والقرى و تحديد مواقع تلك القوافل وتوجيه المواطنين لمواقعها .