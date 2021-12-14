محافظ القليوبية يتفقد أعمال ترميم قصر محمد علي وتوسعة الطريق الدائرى بشبرا الخيمة

القليوبية إبراهيم سالم

أجرى عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، جولة ليلية مساء أمس الإثنين لتفقد أعمال المنطقة المحيطة بقصر محمد علي، وذلك في إطار حرص المحافظة على دفع الأعمال للانتهاء من المشروع لافتتاحه ليكون مقصدا سياحيا عالميا على أرض المحافظة.

ووجه المحافظ، رئيس المدينة بالتنسيق التام مع الشركة المنفذة لأعمال التطوير وتذليل أي عقبات والتعاون التام لإنجاز أعمال التطوير داخل القصر وخارجه، موجها أيضا بمراجعة جميع الشوارع الجانبية والتأكيد على إنارتها ومتابعة أعمال النظافة على مدار 24 ساعة.

وتابع المحافظ، الجولة بتفقد مشروع توسعة الطريق الدائري حيث تابع أعمال الإزالات بآخر قطاع بحي غرب شبرا الخيمة، مشددا على سرعة الانتهاء من إزالة تلك التراكمات المتبقية خلال يومين وتذليل العقبات أمام الشركة المنفذة وتسليمها هذا القطاع بالكامل لاستكمال أعمال التطوير.

ورافق المحافظ، خلال تلك الجولة الدكتور سمير حماد نائب المحافظ، واللواء سامي علام رئيس حي غرب شبرا الخيمة.