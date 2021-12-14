محافظ الغربية يتابع حملات النظافة المكثفة بالمحلة الكبرى .. صور

الغربية محمد طارق

‏شهد مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية ، حملات مكثفة للنظافة والتجميل وتحسين الخدمات والمرافق، وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية ، حيث يأتي ذلك ضمن الأعمال اليومية التي وضعتها المحافظة بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية للارتقاء بمستوى الخدمات العامة بمختلف القطاعات الخدمية المقدمة للمواطنين .



فقد قامت رئاسة مركز ومدينة المحلة الكبرى بعمل حملة مكثفة داخل قرى المركز تحت إشراف اللواء حسين لبيب رئيس مركز ومدينة المحلة الكبرى، حيث قامت الوحدة المحلية بالجابرية بحملة نظافة لإزالة التجمعات أمام القرى وحول المدارس ومتابعة أعمال المتعهد لنقل القمامة، كما تم رفع كافة المخلفات بطريق الجابرية - المحلة وطريق المقابر وأمام عزبة البغداد، في حين قامت الوحدة المحلية بسامول بحملة نظافة لطريق المحلة - سامول بدايةً من كوبري دمتنو وحتى كوبري الشامي مع استمرار حملات النظافة بمنطقة السوق وشوارع القرية وبجوار مدرسة صيام بندق.



وفي ذات السياق قام قسم النظافة بحي ثان المحلة الكبرى ، بمتابعة أحمد المغاوري سليمان رئيس الحي، برفع القمامة من الشوارع الرئيسية والفرعية ، وتم تنفيذ حملات نظافة مكثفة داخل نطاق الحي بمناطق (الجمهورية العمومي، العلو، الشون، شارع عبد الحي شاهين، طريق سكة طنطا، شارع البحر، الطريق الدائري، منشأة البكري، نعمان الأعصر، شارع جمال عبد الناصر بالجمهورية وشارع الترعة)، إلى جانب رفع المخلفات بمحيط مستشفيات (الحميات، الصدر والكبد)، وتم نقل المخلفات وإزالة الأتربة من على الأرصفة ونقلها إلى المقلب العمومي.



وفي حي أول المحلة الكبرى وجه رئيس الحي ممدوح النجار جهاز النظافة باستمرار حملات النظافة ورفع المخلفات من الشوارع والميادين بجانب رفع كافة القمامة والمخلفات الصلبة من المقلب بجوار الموقف الجديد ، حيث تمكنت الحملة من رفع مخلفات القمامة والمخلفات الصلبة من المقلب ورفع التراكمات والمخلفات والأتربة من جانبي الطريق ونقلها والتخلص منها ، كما تم توسعة الطريق على جانبي المقلب لتسهيل الحركة والمرورية.



وأكد الدكتور طارق رحمي على استمرار المتابعة الدورية لأعمال النظافة طوال اليوم وذلك حفاظاً على النظافة العامة وصحة وسلامة المواطنين وإبرازاً للمظهر الجمالي والحضاري للمحافظة.









ازالة المخلفات



الحملة



جانب من الحملات









