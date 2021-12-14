محافظ الدقهلية :تسليم محلات حديقة شجرة الدر بالمنصورة للمستأجرين بعد المزاد

الدقهلية فريق المحافظات

وجه الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بتسليم محلات حديقة شجرة الدر بالمنصورة إلى المستأجرين الذين تم ترسية المزاد عليهم للبدء فى التشغيل مع تذليل كافة العقبات لهم .

وأكد المحافظ على أن تأجير المحلات تم عن طريق مزايده علنية إتسمت بكل شفافية ووضوح وعلى مرأى ومسمع من جميع الحضور، مشيرا إلى أنه تم تخصيص 5% من دخل المحلات بصفة مستمرة لصالح تطوير الحديقة لتصبح متنفساً يليق بأبناء مدينة المنصورة تضم كافة الخدمات .

كما أشار مختار إلى أن مشروع محلات سور حديقة شجرة الدر بالمنصورة يعد إضافة اقتصادية وتجارية وتنموية كبيرة تستهدف تطوير الحديقة بما يتلائم مع متطلبات العصر ولتقديم خدمة أفضل لروادها وزيادة موارد المحافظة وخلق فرص عمل جديدة لابناء الدقهلية وكذا الحفاظ على المظهر الحضارى لمدينة المنصورة.

وأكد مختار أن المحافظة بكامل أجهزتها تبذل كل الجهود من أجل تقديم خدمات متميزة للمواطنين فى كافة القطاعات الخدمية، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيعود بالنفع على المواطنين والمحافظة ومن خلال استغلال عائدة فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة لهم بالإضافة إلى تحسين البيئة العامة للمواطن بالمنطقة.

والجدير بالذكر أن محلات شجرة الدر هى عبارة عن دور أرضى وعلوى فقط ومساحة المحل الواحد تتراوح من 15 إلى 30 متر مربع بالإضافة إلى وجود جراج أسفل المحلات لانتظار السيارات ومنع التكدس والإزدحام أمام الحديقة.