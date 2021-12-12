اليوم السابع
Ads
الأحد، 12 ديسمبر 2021 11:46 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الدقهلية يستعرض التصميمات المبدئية لمشروع ممشى أهل مصر

الأحد، 12 ديسمبر 2021 10:36 م
محافظ الدقهلية يستعرض التصميمات المبدئية لمشروع ممشى أهل مصر جانب من الاجتماع
الدقهلية شريف الديب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

التقى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم بالدكتورة مايسة محمود استشارية مشروع تحيا مصر المنصورة، والوفد المرافق لها الذى ضم كلا من اللواء عبد السميع وهدان، ووليد الفار والمهندس أحمد أبو الفضل، ممثلى وزارة النقل وممثلى الشركة المشرفة على تنفيذ المشروع والهيئة العربية للتصنيع، والذى يتم تنفيذه فى إطار مشروع تطوير عواصم المحافظات، الذى أطلقه رئيس الجمهورية، وقد تابع محافظ الدقهلية الأعمال والخطوات التى يتم اتخاذها لتنفيذ المشروع وأكد "مختار" على تضافر جهود كافة الأجهزة التنفيذية لتيسير الإجراءات المطلوبة من قبل كافة الاجهزة التنفيذية المختصة للعمل الجاد لتنفيذ لكافة المشروعات المقرر تنفيذها.

وقد استعرض " مختار" خلال الاجتماع التصميمات المبدئية لعدد من المنشآت التى يتضمنها المشروع القومى " تحيا مصر المنصورة" وخاصة مشروع ممشى اهل مصر وأكد المحافظ أن المشروع بأكمله يمثل نقلة حضارية ونوعية بمدينة المنصورة.

حضر اللقاء، المهندسة ريهام عبد الشافى مدير المكتب الفنى بديوان عام المحافظة منسق المشروع والمهندسة فريدة عبد الله وكيل الادارة الهندسية و ياسر الغريب مدير عام الشئون القانونية، ومسئولى شركات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء، وممثلى مركز الاستشارات والبحوث بكلية الهندسة جامعة المنصورة والإدارات الهندسية بأحياء شرق المنصورة ومركز طلخا.

 

 

 
 
 
 
IMG-20211212-WA0061
 

 

IMG-20211212-WA0066
 

 

IMG-20211212-WA0067
 

 

IMG-20211212-WA0069
 

 

IMG-20211212-WA0070
 

 

IMG-20211212-WA0081
 

 

 
 
 

الدقهليه

محافظ الدقهليه

مشروع تحيا مصر المنصورة

ممشي أهل مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة