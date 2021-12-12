محافظ الدقهلية يستعرض التصميمات المبدئية لمشروع ممشى أهل مصر

التقى الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم بالدكتورة مايسة محمود استشارية مشروع تحيا مصر المنصورة، والوفد المرافق لها الذى ضم كلا من اللواء عبد السميع وهدان، ووليد الفار والمهندس أحمد أبو الفضل، ممثلى وزارة النقل وممثلى الشركة المشرفة على تنفيذ المشروع والهيئة العربية للتصنيع، والذى يتم تنفيذه فى إطار مشروع تطوير عواصم المحافظات، الذى أطلقه رئيس الجمهورية، وقد تابع محافظ الدقهلية الأعمال والخطوات التى يتم اتخاذها لتنفيذ المشروع وأكد "مختار" على تضافر جهود كافة الأجهزة التنفيذية لتيسير الإجراءات المطلوبة من قبل كافة الاجهزة التنفيذية المختصة للعمل الجاد لتنفيذ لكافة المشروعات المقرر تنفيذها.

وقد استعرض " مختار" خلال الاجتماع التصميمات المبدئية لعدد من المنشآت التى يتضمنها المشروع القومى " تحيا مصر المنصورة" وخاصة مشروع ممشى اهل مصر وأكد المحافظ أن المشروع بأكمله يمثل نقلة حضارية ونوعية بمدينة المنصورة.

حضر اللقاء، المهندسة ريهام عبد الشافى مدير المكتب الفنى بديوان عام المحافظة منسق المشروع والمهندسة فريدة عبد الله وكيل الادارة الهندسية و ياسر الغريب مدير عام الشئون القانونية، ومسئولى شركات مياه الشرب والصرف الصحى والكهرباء، وممثلى مركز الاستشارات والبحوث بكلية الهندسة جامعة المنصورة والإدارات الهندسية بأحياء شرق المنصورة ومركز طلخا.