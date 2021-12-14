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الرئيس السيسي يتفقد جامعة كفر الشيخ ويستمع لشرح من وزير التعليم العالى

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 02:47 م
الرئيس السيسي يتفقد جامعة كفر الشيخ ويستمع لشرح من وزير التعليم العالى جانب من جولة الرئيس عبد الفتاح السيسى بجامعة كفر الشيخ
كتب محمد عبد المجيد

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أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسى،  جولة تفقدية بجامعة كفر الشيخ، واستمع إلى شرح من الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالى حول عدد آليات العمل داخل الكليات الجديدة ، كما استمع لعدد من الطلاب حول المشاريع البحثية داخل الجامعة.
 
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي قد وجه الشكر لكورال جامعة حلوان بقيادة الدكتور أحمد عواد.
 
وقال الرئيس السيسي خلال زيارته لجامعة كفر الشيخ: "متمشوش إلا لما اشكركم فعلا.. أنا بحييكم والله وقد أيه أسعدتونا وادتونا أمل كبير قوي.. ده إحنا عندنا حاجة عظيمة جدا.. والجامعات مليانة مواه بجميلة ورائعة انا بشكركم شكرا جزيلا".
 
وأضاف الرئيس السيسي: "احنا محتاجين من كل الجامعات بتاعتنا المواهب اللى زي كده ومن كل الفنون والأنشطة ونقدمهم للناس ولنفسينا ونؤكد للمصريين إن احنا عندنا بس الله ما شاء الله فيه كتير قوي.. بس الفرصة وبعدين حاجة راقية ورائعة اتصور ان احنا محتاجين معرفش الدكتور خالد والدكتور مصطفى في المسرح او مدينة الثقافة والفنون على ان ندي للجامعة على الأقل يوم تيجي ونتفرج والكلام ده مش احنا بس نتفرج عليه دا يوم الناس كلها في مصر تشوفه مش ممكن يكون 100 مليون أفضل حاجة في كل حاجة.
 

الرئيس عبد الفتاح السيسى

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جامعه كفر الشيخ

اخبار مصر

مصر

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