متحدث التعليم العالى: سنعلن عن حملة تسويقية لدعم الطلاب المبتكرين والنابغين

كتب أحمد عرفة

قال الدكتور عادل عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، إن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال زيارته لجامعة كفر الشيخ تتضمن جوانب متعددة تؤكد فى مجملها دعم الدولة غير المحدود لمنظومة التعليم في مصر وخاصة التعليم الجامعى.

وأضاف المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، في تصريحات لبرنامج المواجهة، المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الرئيس السيسى أكد خلال رسائله ضرورة التنسيق الكامل والتعاون بين الجامعات والمعاهد البحثية في مصر التابعة للدولة لإنتاج أبحاث علمية تواجه التحديات التي تواجهها الدولة، بجانب دعم النوابغ.

وأوضح المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، أن صندوق رعاية المواهب والنوابغ سيعلن خلال وسائل الإعلام خلال الفترة المقبلة حملة تسويقية لدعم الطلاب المبتكرين والنابغين، بالإضافة إلى رعاية الأنشطة الجامعية بمختلف أنواعها.

وأشار المتحدث باسم وزارة التعليم العالى، إلى أن تقدم مصر في التصنيف العالمى في التعليم العالى إلى المركز 35 عالميا فى قطاع جاء من خلال قيادة سياسية تؤمن بأهمية التعليم وتخريج شباب قادر على مواجهة التحديات.