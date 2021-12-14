ماذا يحدث لصحة أسنانك عند استخدام التقويم؟

نهير عبد النبى

يمكن أن يؤدي تقويم الأسنان لـ تحسين صحة أسنانك ومنع حدوث المزيد من المشكلات، وحسب ما ذكره موقع webmd لا يقوم تقويم الأسنان بتصليح الإعوجاج والفروقات فقط ولكن له دور فى علاج مشاكل الاسنان الأخرى.

فيمكن أن تؤدي صحة الأسنان السيئة إلى مشاكل أخرى في جسمك ، ولكن إذا قمت بتقويم أسنانك ، فقد ينتهي بك الأمر بتحسين صحتك.

تقويم الأسنان وصحة الأسنان



لا تؤثر الأسنان الملتوية على ابتسامتك فحسب ، بل يمكن أن تؤثر سلبًا على أسنانك وصحتك العامة ، وفقًا للجمعية الأمريكية لأخصائيي تقويم الأسنان. يمكن أن تشمل المشاكل:

- زيادة خطر الإصابة بتسوس الأسنان.

- زيادة خطر إصابة الأسنان.

- تدهور صحة عظام الفكين ومشاكل المفاصل.

- صعوبة تناول الطعام.

قد تتسبب المخاوف بشأن إجراءات تقويم الأسنان في عدم طلب بعض الأشخاص للعلاج ، لكن تقويم الأسنان خيار علاجي آمن للغاية بشكل عام. يتوفر أيضًا عدد من علاجات تقويم الأسنان الآمنة والحديثة.

بعد تقويم الاسنان واصلاح مشاكل الاسنان تسمح الأسنان المستقيمة للمريض بتنظيف أسنانه بسهولة ، على الرغم من أن تنظيف الأسنان بالفرشاة والخيط لا يزالان مهمين. إذا كان بإمكان المرضى مضغ طعامهم بكفاءة أكبر لأن أسنانهم مستقيمة ، فقد يتحسن الهضم أيضًا.

الأسنان المستقيمة التي تسد بدون تداخلات تقلل من احتمالية حدوث تآكل أو تآكل كبير في مينا الأسنان، كما انها تحسن صحة اللثة.

هناك خيارات مختلفة لتقويم الأسنان بناءً على مدى انحراف أسنانك ، ومدى صحة لثتك ، والنتائج التي تريد رؤيتها في نهاية العلاج وهى:

- الأقواس، الأقواس المعدنية أو الخزفية التي يتم لصقها بالأسنان والمتصلة بالأسلاك، تقوم الأسلاك بإزاحة الأسنان تدريجيًا بمرور الوقت لإصلاح مشكلات المحاذاة، و يمكن للأطفال والبالغين استخدام الأقواس ويمكن أن يستمر العلاج حوالي عامين .

- هناك خيار آخر لتقويم الأسنان وهو استخدام تقويم الأسنان الشفاف أو "غير المرئي" . المصففات الشفافة عبارة عن قطع فم مخصصة ضيقة تناسب أسنانك، وعادة ما يصف أخصائيو تقويم الأسنان هذه الأجهزة للبالغين والمراهقين،و المصففات الشفافة قابلة للإزالة ، وسوف تستخدم عدة قطع فموية طوال فترة العلاج ، مع تحريك كل قطعة فم أسنانك بشكل أكبر نحو المحاذاة.

- تشكيل المينا هو علاج سريع وسهل يستخدم لمحاذاة الأسنان غير المستوية أو المزدحمة قليلاً . عادةً ما يتم دمجه مع إجراءات طب الأسنان الأخرى مثل الفينير ، وتكون النتائج فورية.