5 نصائح للعناية بأسنانك أثناء فيروس كورونا..منها نظف لسانك

كتبت - مروة هريدى

بعد انتشار فيروس كورونا فأن التركيز دائما على نظافة اليدين ، ولكن نظافة الفم لا تقل أهمية عن الحد من مخاطر العدوى في تجويف الفم من شأنه أن يمنع انتقالها إلى الجهاز التنفسي العلوي والسفلي ، وفقًا للمجلة الآسيوية لصحة الفم والعلوم المتحالفة، هناك أدلة علمية تشير إلى أن الحالة المثلى لصحة الفم يمكن أن تقلل من حدوث الالتهاب الرئوي المكتسب من المستشفى، وتنظيف أسنانك بالفرشاة مرتين يوميًا لمدة دقيقتين ، وتنظيف وتعقيم فرشاة أسنانك، هي بعض النصائح التي يمكنك اتباعها للحصول على أسنان صحية، وفقا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

التزم بالأساسيات للحصول على أفضل النتائج

لا تقلل أبدا من الجدول الزمني الجيد للتنظيف بالفرشاة والخيط، من المهم الالتزام بروتين صحة الفم المناسب حتى أثناء المكوث في المنزل، تنظيف الأسنان بالفرشاة مرتين على الأقل في اليوم ، ومضمضة الفم بزيت جوز الهند ، وتنظيف الأسنان بالخيط مرة واحدة على الأقل يوميًا يمكن تضمينها في روتينك اليومي. أما بالنسبة لغسول الفم الأيمن ، فيجب الابتعاد عن غسول الفم المحتوي على الكحول.



تنظيف الأسنان بالخيط مرة واحدة