5 نصائح للعناية بأسنانك أثناء فيروس كورونا..منها نظف لسانك

بعد انتشار فيروس كورونا فأن التركيز دائما على نظافة اليدين ، ولكن نظافة الفم لا تقل أهمية عن الحد من مخاطر العدوى في تجويف الفم من شأنه أن يمنع انتقالها إلى الجهاز التنفسي العلوي والسفلي ، وفقًا للمجلة الآسيوية لصحة الفم والعلوم المتحالفة، هناك أدلة علمية تشير إلى أن الحالة المثلى لصحة الفم يمكن أن تقلل من حدوث الالتهاب الرئوي المكتسب من المستشفى، وتنظيف أسنانك بالفرشاة مرتين يوميًا لمدة دقيقتين ، وتنظيف وتعقيم فرشاة أسنانك، هي بعض النصائح التي يمكنك اتباعها للحصول على أسنان صحية، وفقا لما ذكره موقع "onlymyhealth".
التزم بالأساسيات للحصول على أفضل النتائج
لا تقلل أبدا من الجدول الزمني الجيد للتنظيف بالفرشاة والخيط، من المهم الالتزام بروتين صحة الفم المناسب حتى أثناء المكوث في المنزل، تنظيف الأسنان بالفرشاة مرتين على الأقل في اليوم ، ومضمضة الفم بزيت جوز الهند ، وتنظيف الأسنان بالخيط مرة واحدة على الأقل يوميًا يمكن تضمينها في روتينك اليومي. أما بالنسبة لغسول الفم الأيمن ، فيجب الابتعاد عن غسول الفم المحتوي على الكحول.
تنظيف الأسنان بالخيط مرة واحدة
حافظ على رطوبتك
فإن الترطيب مهم لصحة الأسنان، زيادة استهلاك المياه أمر رائع لكل من بشرتك وكذلك تحسين تصفية الفم بالإضافة إلى ذلك ، فهو يوازن درجة الحموضة في فمك ويعمل على إزالة الطعام من الجلوس بين أسنانك.
قم بتغطية فرشاة أسنانك
أكد أطباء الأسنان على أهمية عدم ترك فرشاة أسنانك معرضة للهواء، يعد تغطية فرشاة الأسنان أمرا مهما لحماية البكتيريا الموجودة في الهواء من إصابة فرشاة أسنانك أيضًا ، بينما ينصح بتغيير فرشاة أسنانك كل ثلاثة أشهر ، يجب عليك تغييرها فورًا بعد الإصابة فيروس كورونا.
بتغطية فرشاة أسنانك
امضغه ببطء لمنع إصابة الأسنان
من المهم عدم الإسراع في تناول الطعام ، خاصة أثناء تناول الأطعمة القاسية العديد من حالات طوارئ الأسنان هذه الأيام ناتجة عن أسنان مكسورة مؤلمة، أسهل طريقة لتجنب ذلك هي تخطي تناول أي شيء يصعب مضغه أو المقرمش بشكل مفرط. يعتبر الفشار والعلكة من العناصر "الخطرة" ، ولكن يمكن للمرء أن يبطئ المضغ لتجنب إصابة الأسنان.
امضغه ببطء لمنع إصابة الأسنان
نظف لسانك
ليست أسنانك ولثتك فقط هي التي تحتاج إلى رعاية، يحتاج لسانك أيضا إلى الاهتمام ليظل بصحة جيدة، يمكن أن تتراكم البكتيريا واللويحات على لسانك بنفس السهولة التي تتراكم بها أسنانك، هذا يؤدي إلى رائحة الفم الكريهة وغيرها من مشاكل صحة الأسنان.
نظف لسانك
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