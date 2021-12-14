للسيدات.. كل ما تريدين معرفته عن تكيسات المبايض وطق الوقاية

نهير عبد النبى

تكيسات المبايض واحدة من المشكلات الشائعة عند السيدات حيث إنها تؤثر على صحة الجسم وتسبب التعب الشديد كما انها قد تسبب مشاكل فى الإنجاب، وضمن سلسلة موضوعات س وج يقدم اليوم السابع كل ما تريد معرفته عن تكيسات المبايض وفقا لما ذكره موقع webmed وهى:

س:ما هى أعراض تكيسات المبايض؟



- الألم في منطقة الحوض، وهو ألم خفيف أو حاد في المنطقة السفلية من البطن على جانب التكيس.

- امتلاء أو ثقل في منطقة البطن.

- انتفاخ البطن.

- ألم مفاجئ وشديد في البطن أو الحوض.

- الألم مع الحمى أو القيء.

س: ما هى اسباب تكيسات المبايض؟



تتطور معظم كيسات المبيض نتيجة لدورة الحيض وتكون الأنواع الأخرى من الكيسات أقل شيوعًا، وهناك عوامل تزيد من خطر الاصابة بتكيسات المبايض وهى:

- المشكلات الهرمونية.

-الحمل: أحيانًا يظل الكيس الذي يتشكل عند التبويض على مبيضك طوال فترة الحمل.

-الانتباذ البطاني الرحمي: تؤدي هذه الحالة إلى نمو خلايا بطانة الرحم خارجه. يمكن لبعض الأنسجة أن تلتصق بالمبيض وتشكل نموًا.

-عدوى شديدة في الحوض: إذا انتشرت العدوى إلى المبيضين، يمكن أن تسبب التكيسات.

-تكيسات سابقة في المبيض: في حالة إصابتك السابقة بالتكيسات، فمن المحتمل إصابتك بالمزيد.

س: ما هى طرق الوقاية ؟



رغم من عدم وجود أي طريقة لمنع تكيسات المبيض، إلا أن فحوصات الحوض المتنظمة تضمن تشخيص أي تغييرات في المبيضين في وقت مبكر قدر الإمكان، ويرجى الانتباه إلى أي تغييرات تطرأ على الدورة الشهرية، مثل أعراض الحيض غير المعتادة، خاصةً تلك التي تستمر لأكثر من مجرد بضعة دورات قليلة، تحدثي إلى الطبيب عن التغييرات التي تهمكِ.