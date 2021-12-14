لقاحات الأنف لكورونا .. سهلة للأطفال ولا تتطلب عاملين رعاية مدربين

كتبت - فاطمة ياسر

يرى العديد من خبراء الصحة العامة ميزة كبيرة للقاحات الأنف، لأنها تخلق استجابة مناعية قوية، ومنها أن لقاحات الأنف توفر بديلًا جذابًا نظرًا لسهولة إعطائها خاصة عند الأطفال ، ولا تتطلب عاملين صحيين مدربين متخصصين بالإضافة إلى موارد لا داعي لها، من المتوقع أن تعطي لقاحات الأنف الأطفال مناعة موضعية في الجهاز التنفسي، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".

كيف تعمل لقاحات الأنف ؟

- يستهدف اللقاح الفيروس الموجود في المخاط في الأنف حيث من المحتمل أيضًا وجود أعلى كميات من فيروس كورونا.

- إذا كان من الممكن منع الفيروس من الدخول في هذه المرحلة ، فلن يتمكن من الوصول إلى الرئتين لإحداث ضرر.

- إذا تم إنشاء استجابة مناعية مخاطية فعالة ، فمن المحتمل أن يمنع عدوى فيروس كورونا منذ البداية ويقلل بشكل أكثر فعالية من انتقال الفيروس.

- سيكون من الأسهل تخزين اللقاحات التي تجرى عبر الأنف ونقلها وإدارتها.



لقاحات الأنف