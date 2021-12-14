لقاحات الأنف لكورونا .. سهلة للأطفال ولا تتطلب عاملين رعاية مدربين

يرى العديد من خبراء الصحة العامة ميزة كبيرة للقاحات الأنف، لأنها تخلق استجابة مناعية قوية، ومنها أن لقاحات الأنف توفر بديلًا جذابًا نظرًا لسهولة إعطائها خاصة عند الأطفال ، ولا تتطلب عاملين صحيين مدربين متخصصين بالإضافة إلى موارد لا داعي لها، من المتوقع أن تعطي لقاحات الأنف الأطفال مناعة موضعية في الجهاز التنفسي، وفقًا لما ذكره موقع "onlymyhealth".
كيف تعمل لقاحات الأنف ؟
- يستهدف اللقاح الفيروس الموجود في المخاط في الأنف حيث من المحتمل أيضًا وجود أعلى كميات من فيروس كورونا.
- إذا كان من الممكن منع الفيروس من الدخول في هذه المرحلة ، فلن يتمكن من الوصول إلى الرئتين لإحداث ضرر.
- إذا تم إنشاء استجابة مناعية مخاطية فعالة ، فمن المحتمل أن يمنع عدوى فيروس كورونا منذ البداية ويقلل بشكل أكثر فعالية من انتقال الفيروس.
- سيكون من الأسهل تخزين اللقاحات التي تجرى عبر الأنف ونقلها وإدارتها.
لقاحات الأنف
هل تكون لقاحات الأنف فعالة ؟
يعتقد بعض الخبراء أن التحصين الأنفي من خلال تطوير مناعة فعالة في موقع دخول الفيروس ، سوف ينسخ المناعة الطبيعية عن كثب وبالتالي يقلل من انتقال الفيروس وكذلك العدوى، ومع ذلك ، أن اللقاحات الأنفية غير قادرة على إنتاج مناعة فعالة وطويلة الأمد ، وبالتالي قد يؤدي ذلك إلى تضاؤل أسرع في المناعة، لقد أصدر ملاحظة تحذيرية أثناء سرد الفوائد العديدة للقاحات الأنف القادمة.
لقاحات الأنف
تطعيم فيروس كورونا للأنف مقابل اللقاحات التقليدية
إذا كانت هذه اللقاحات ستوفر استجابة مناعية قوية وطويلة الأمد أم لا، على سبيل المثال ، لم يتم العثور على لقاح الأنفلونزا الأنفي فعال مثل اللقاح القابل للحقن"، في حين أن لقاح الأنف لا يزال بعيدًا بعض الوقت ومن المتوقع أن تكون الموجة الثالثة من الوباء أكثر فتكًا من الموجتين السابقتين ويمكن أن تصيب الأطفال ، ينصح الصحة الهندى بإعطاء لقاحات الإنفلونزا للأطفال لتحسين مناعتهم.
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