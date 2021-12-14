غرب أستراليا تفتح حدودها بدءًا من 5 فبراير المقبل

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قال حاكم ولاية غرب أستراليا مارك ماكجوان إنه سيتم السماح للمسافرين الدوليين بدخول الولاية دون الحجر الصحي، اعتبارًا من 5 فبراير 2022.

وأضاف ماكجوان- بحسب صحيفة (ذا إيدج) الأسترالية، عبر موقعها الإلكتروني: أنه بمجرد تخفيف القيود الصعبة للدولة سيظل الوافدون غير المحصنين مطالبين بالحجر الصحي لمدة 14 يومًا ما لم يكونوا أقل من 12 عامًا أو معفيين لأسباب طبية.

وقال: "أنا واثق من أن هذا هو الوقت المناسب والطريقة الصحيحة لاتخاذ هذه الخطوة المهمة".

جاء ذلك بالتزامن مع إعلان رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون السماح للعمال المهرة والطلاب الحاصلين على تأشيرة دخول إلى البلاد اعتبارًا من الأربعاء المقبل.