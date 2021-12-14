طرق بسيطة لتقليل أعراض الصداع المتكرر.. شرب الماء أبرزها

كتبت - ميرفت رشاد

هل تعاني من صداع يوميا خلال ساعات العمل؟ يمكن أن يكون الصداع مزعجًا جدًا ويؤثر على عملك وصحتك في نفس الوقت، هناك أنواع مختلفة من الصداع يمكن أن يعاني منها الفرد، قد يعاني البعض من ألم حاد للغاية بينما يواجه البعض الآخر ألمًا خفيفًا، إذا كنت تعاني من الصداع بانتظام ، فإليك بعض الأسباب المحتملة وراء صداعك، تعرف أيضًا على بعض الحلول السريعة لذلك، وفقا لما نشره موقع " doctor-ndtv".

ما الذي يمكن أن يسبب الصداع في العمل؟

يمكن أن يكون هناك العديد من الأسباب المحتملة وراء الصداع في العمل، بصرف النظر عن ضغط العمل والمواعيد ، يمكن أن يكون هناك العديد من الأسباب المحتملة الأخرى وراء صداعك

1. تخطي وجبة الإفطار سببًا محتملاً وراء الصداع

2. الشعور بالتوتر يسبب الصداع ، وهو أكثر أنواع الصداع شيوعًا

3 التعرض لموقف سيئ يعد سبب شائع لا يعرفه معظم الناس

4. استهلاك الكثير من الوجبات السريعة على مدار اليوم

5. عند النظر إلى الشاشة لفترة طويلة ، قد تشعر بالصداع بسبب إجهاد العين

6. يمكن أن يؤدي النوم غير الكافي أيضًا إلى صداع في العمل

7. عدم شرب كمية كافية من الماء

كيف تتعامل مع الصداع في العمل؟

1. تغيير طريقة الجلوس

يمكن أن تساهم الوضعية السيئة في حدوث الصداع، يرتبط أيضًا بالعديد من المشكلات الصحية الأخرى مثل ألم الرقبة ويمكن أن يسبب آلامًا شديدة في الظهر، يجب أن تجلس بشكل صحيح حتى لا تؤثر وضعية جلوسك على صحتك.

2.شرب كمية كافية من الماء



استهلاك الماء الكافي ضروري للغاية لصحة جيدة، يمكن أن يسبب نقص الماء الصداع، بين العمل قد تنسى شرب الماء من وقت لآخر، احتفظ دائمًا بزجاجة معك للبقاء رطبًا طوال اليوم.

3. امنح عينيك بعض الراحة وتحكم في التوتر



التحديق في شاشة الكمبيوتر يمكن أن يسبب صداعًا شديدًا، الكم الهائل من التوتر الذي تمر به في يوم واحد يمكن أن يساهم أيضًا في حدوث الصداع، يجب أن تأخذ فترات راحة صغيرة بينهما وأن تمنح عقلك وعينيك بعض الراحة.

4. شرب الشاي أو القهوة

يمكن أن يمنحك الشاي أو القهوة أيضًا تأثيرًا مريحًا، اشرب كوبًا من القهوة أو الشاي عند الشعور بالصداع، لكن لا تفرط في تناول الشاي أو القهوة لأن ذلك سيزيد من استهلاكك للكافيين.

5. تناول الطعام بشكل صحيح

تزداد احتمالية تناول الوجبات السريعة عندما تكون متوترًا. يجب أن تختار طعامك بحكمة،تجنب الوجبات السريعة قدر الإمكان، سوف يساعدك أيضًا في الحفاظ على وزن صحي.