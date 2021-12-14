طالبة بفنون المنصورة تشارك ببحث علمى عن استخدام بدائل الزجاج فى العمارة المعاصرة

الدقهلية شريف الديب





وأكدت جامعة المنصورة فى بيان لها: "أكد بحث الطالبة على أن هناك بدائل كثيرة للزجاج تتميز بخصائص عديدة كحرية الشكل والاستقرار الهيكلي والتأثير الايجابى فى التنفيذ، مما يسمح للمعمارى بتصميم وتنفيذ ما لم يكن يتمكن من تنفيذه من قبل، فهى تساهم بقدر كبير في تغيير شكل العمارة المعاصرة، كما أن هذه البدائل هي مواد لها مزايا اعلى من الزجاج من حيث التصميم والبيئة الداخلية ، ومن المنتظر أن نطاق التطبيق سيتم توسعته بشكل أساسي في هندسة المساحات الكبيرة ، وبالإضافة إلى ذلك ونظراً لأن البيئة الداخلية أصبحت مريحة مع نفاذية الضوء المرئي - الأشعة فوق البنفسجية القريبة من أشعة الشمس - وتأثير العزل الحراري العالي ، وأداء الحماية من الحرائق المناسب للمساحات الكبيرة ، فهي تستخدم على نطاق واسع في المستشفيات والمنشأت الزجاجية والأتريوم والحدائق المائية". قدمت كلية الفنون الجميلة بجامعة المنصورة ، التهنئة للطالبة أشرقت عمر غنيم الطالبة بالمستوى الرابع بقسم العمارة، لمشاركتها ببحث علمي مميز بعنوان (بدائل الزجاج في العمارة المعاصر بين القيم الفنية والمالية والمقومات الحضارية)، في المؤتمر العلمي الدولي الثامن لكلية الفنون الجميلة بجامعة حلوان وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.وأكدت جامعة المنصورة فى بيان لها: "أكد بحث الطالبة على أن هناك بدائل كثيرة للزجاج تتميز بخصائص عديدة كحرية الشكل والاستقرار الهيكلي والتأثير الايجابى فى التنفيذ، مما يسمح للمعمارى بتصميم وتنفيذ ما لم يكن يتمكن من تنفيذه من قبل، فهى تساهم بقدر كبير في تغيير شكل العمارة المعاصرة، كما أن هذه البدائل هي مواد لها مزايا اعلى من الزجاج من حيث التصميم والبيئة الداخلية ، ومن المنتظر أن نطاق التطبيق سيتم توسعته بشكل أساسي في هندسة المساحات الكبيرة ، وبالإضافة إلى ذلك ونظراً لأن البيئة الداخلية أصبحت مريحة مع نفاذية الضوء المرئي - الأشعة فوق البنفسجية القريبة من أشعة الشمس - وتأثير العزل الحراري العالي ، وأداء الحماية من الحرائق المناسب للمساحات الكبيرة ، فهي تستخدم على نطاق واسع في المستشفيات والمنشأت الزجاجية والأتريوم والحدائق المائية".

وأوضح البحث أن الإشكالية تكمن فى التساؤل التالى: "ما مدى إمكانية وجود بدائل للزجاج فى العمارة المعاصرة تتمتع بقيم فنية وجمالية وذات مقومات حضارية مرموقة".

ومن أهم ما خلص إليه البحث من نتائج، إن للزجاج بدائل كثيرة ولها دور فائق الأهمية فنيا وجماليا فى العمارة المعاصرة، كما أن لها مقومات حضارية مرموقة فى المجتمع.