ضبط 241 كرتونة مواد غذائية مجهولة المصدر محملة على سيارة بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

تمكنت مديرية التموين بالشرقية، من ضبط 241 كرتونة مواد غذائية مجهولة المصدر محملة على سيارة جامبو بطريق ههيا / الإبراهيمية وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، ذلك فى إطار تكثيف الحملات الرقابية والتفتيشية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمصانع والمخابز للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية والتأكد من إدارة النشاط التجارى بتراخيص قانونية من الجهات المختصة وتطبيق القانون على المخالفين.

أفاد بيان : انه قامت إدارة تموين ههيا بضبط 241 كرتونة مواد غذائية مجهولة المصدر برئاسة محمد اﻷلفى مدير الإدارة بمشاركة رضا وصفى و محمد الوردانى و مصطفى موسى المفتشين بالإدارة خلال حملة تموينية وتفتيشية مفاجئة على التجار تفتيشية على اﻷنشطة التموينية والتجارية بدائرة الإدارة وقد تمكنت الحملة أثناء مرورها على طريق ههيا / الإبراهيمية من ضبط سيارة جامبو محملة بمضبوطات مجهولة المصدر، وتم تحرير المحضر رقم 1453 لسنة 2021 جنح ههيا، و التحفظ على المضبوطات على ذمة المحضر بعد أخذ الإقرارات اللازمة بذلك.