صحة البحر الأحمر تنظم ندوات توعية بالمدارس عن مواجهة كورونا

أعلنت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر، استمرار أعمال الندوات التوعوية داخل مدارس المحافظة المختلفة للتوعية بمواجهة واجراءات فيروس كورونا المستجد.

وأكدت مديرية الصحة في بيان لها اليوم استمرارا لتكثيف التوعية بالمدارس بجميع الإدارات الصحية علي مستوي المحافظة حرصا علي سلامة الطلاب تم عمل ندوات توعويه بمدرسة جمال نظيم الفندقية عن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا و كيفية الوقاية منه والتغذية السليمة وأهمية ممارسة النشاط البدنى وإدمان الإنترنت والعنف ضد المرأة.

كما أكدت المديرية تكثيف التوعية بجميع الإدارات الصحية علي مستوي المحافظة، حيث تم عمل ندوة بوحدة صحة الأسرة بالميناء بالغردقة عن أهمية تنظيم الأسرة ومناقشة الشائعات ضد وسائل تنظيم الأسرة .

وأكدت المديرية استمرار توافد المواطنين علي الفرق المتنقلة بشوارع المدن التطعيم بلقاح كورونا المستجد حيث يتم التسجيل والتطعيم خلال دقايق معدودة، حيث أن موزعة تلك الفرق المختلفة بالشوارع الرئيسية بالبحر الأحمر.