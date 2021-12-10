صحة البحر الأحمر تنظم اليوم قافلة طبية مجانية بقرية الشيخ الشاذلى بمرسى علم

البحر الأحمر- عماد عرفة

أعلن الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر، عن اقامة قافلة طبية مجانية من المؤسسة الصديقية للتنمية الاجتماعية والثقافية بقرية الشيخ الشاذلي بمدينة مرسى علم، وذلك اليوم الجمعة وغدا السبت.

وأضاف وكيل وزارة الصحة والسكان أن القافلة تضم تخصصات"أطفال - جلدية - أنف وأذن - باطنة - جراحة عامة - أسنان - عظام - مسالك بولية - نساء وتوليد"، وجميع الكشوفات بالمجان.

تأتي القافلة برعاية الدكتور خالد عبدالغفار، القائم بأعمال وزير الصحة، والدكتور على جمعة، عضو هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف، ومحافظ البحر الأحمر .

كانت أقيمت قافلة طبية بوحدة طب الاسرة بمدينة حلايب جنوب البحر الاحمر أمس الخميس ، ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، حيث تم توقيع الكشف وصرف العلاج لعدد 159 حالة بمختلف التخصصات الطبية منها اجراء عدد 29 فحص معملي .

وأكد الدكتور تامر مرعي، وكيل وزارة الصحة والسكان بالبحر الأحمر، ان القافلة اقيمت منذ اول امس لمدة يومين وتم و اجراء 17 حالة اشعة و سونار كما تم اجراء عدد 23 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة.