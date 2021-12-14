اليوم السابع
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أكرم القصاص
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سفير الكويت بالقاهرة: ذكرى تأسيس العلاقات الدبلوماسية مع مصر تستحق الاحتفاء

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 07:32 م
سفير الكويت بالقاهرة: ذكرى تأسيس العلاقات الدبلوماسية مع مصر تستحق الاحتفاء محمد صالح الذويخ سفير دولة الكويت فى مصر
بيشوى رمزى

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قال سفير دولة الكويت بالقاهرة محمد صالح الذويخ إن تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين بلاده ومصر يمثل حدثا مهما لابد من الاحتفال به سنويا، موضحا أن العلاقات بين مصر والكويت يعود تاريخها إلى عام 1961 على المستوى الدبلوماسى ولكنها تمتد بجذورها إلى القرن التاسع عشر.

 

وأضاف على هامش الاحتفالية التى تنظمها سفارة الكويت بمناسبة الذكرى الـ60 لتأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مصر والكويت اليوم الثلاثاء، أن هناك حالة من التوافق والانسجام تشهدها الدولتان على المستوى السياسى والشعبى ناهيك عن العلاقة المتميزة بين قيادتى البلدين.

 

وأشار السفير الكويتى إلى أن ذكرى تأسيس العلاقات الدبلوماسية بين مصر والكويت تبقى مناسبة تستحق الاحتفاء بها سنويا نظرا للروابط القوية بين البلدين.

 


الجامعة العربية

مصر

الكويت

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