زوجة بوريس جونسون تغادر المستشفى بعد أيام من ولادة طفلتها الثانية

ريهام عبد الله

عادت كارى سيموندز، زوجة رئيس الوزراء البريطانى بوريس جونسون وابنتهما المولودة حديثًا إلى داونينج ستريت، مقر إقامة رئيس الوزراء البريطانى، وكشفت مصادر أن زوجة بوريس جونسون غادرت مستشفى الكلية الجامعية في لندن وعادت إلى المنزل مع الطفلة الثانية للزوجين معًا، والسابع لزعيم حزب المحافظين إجمالاً.



وأعلنت عائلة جونسون عن ولادة "طفلة سليمة" يوم الخميس الماضى، حيث قيل إن رئيس الوزراء كان حاضراً طوال فترة الولادة، وفقا لصحيفة ديلى ميل البريطانية.



ومن جهة أخرى، قالت صحيفة جارديان، إن كاري سيموندز زوجة رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أنجبت طفلتهما الثانية، وأشارت الصحيفة إلى أن المولودة الجديدة هي الثانية للزوجين والسابع على الأقل لرئيس الوزراء.

وجاء في بيان أن "رئيس الوزراء والسيدة جونسون مسروران بإعلان ولادة طفلة سليمة في أحد مستشفيات لندن في وقت سابق اليوم.. كل من الأم وابنتها في حالة جيدة ويود الزوجان أن يشكران الفريق الرائع التابع لهيئة الخدمات الصحية الوطنية (NHS) على كل الرعاية والدعم الذي قدموه"، والفتاة هي أخت لابنهما ويلفريد المولودة في أبريل 2020، وتزوج الثنائي في حفل سري في مايو من هذا العام.

وكان لدى جونسون أربعة أطفال، جميعهم الآن في العشرينيات من العمر، من زوجته الثانية المحامية مارينا ويلر، التي انتهت إجراءات الطلاق بينهما في عام 2020 بعد زواج استمر 25 عاما، ولديه أيضًا طفل واحد آخر على الأقل من علاقة خارج نطاق الزواج.

ورفض جونسون مرارًا وتكرارًا تحديد عدد الأطفال الذين أنجبهم على وجه التحديد، رغم أنه أكد في مقابلة مع شبكة إن بي سي في سبتمبر أن لديه ستة أطفال.

تأتي هذه الأخبار وسط أسبوع صاخب بالنسبة لجونسون كرئيس للوزراء، الذي اضطر إلى بدء تحقيق في تقارير واسعة النطاق عن حفل كسر إغلاق في داونينج ستريت في ديسمبر من العام الماضي.