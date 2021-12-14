رئيس مياه المنوفية يجتمع مع ممثلى هيئة البريد لبحث سبل التعاون لتطوير الخدمات

المنوفية - محمد فتحى

عقد الدكتور محمد نجيب صالح رئيس شركة مياة الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، مع ممثلى هيئة البريد المصرى من أجل بحث سبل التعاون المشترك لتسهيل الإجراءات والخدمات المقدمة للمواطنين، وحضر الاجتماع كل من المهندسة شرين البنا المنسق العام لأعمال حياة كريمة بالشركة، وعادل المليجى رئيس القطاع التجارى.

وأصاف رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنوفية، أنه إيماناً من الشركة بضرورة مواكبة التطورات التكنولوجية وتطوير العنصر البشرى، وتماشياً مع سياسة الدولة فى التوجه إلى التحول الرقمى . وأشار نجيب ان الهدف من التعاون هو فتح منافذ متعددة لشركة مياة الشرب والصرف الصحى بالمنوفية بجميع مقرات ومكاتب البريد المصرى وبالاخص بقرى حياة كريمة للتسهيل على المواطنين المقبلين على الخدمات التى تقدمها شركة مياة الشرب والصرف الصحى والتي من شأنها تسهيل وتيسير الخطوات الإدارية بما يتماشى مع احترام حقوق الإنسان وصون كرامته وتماشيا مع سياسه الدوله فى خلق حياة كريمة للمواطنين وتنفيذا لأهداف المبادرة الرئاسية ( حياة كريمة ).

وأكد نجيب حرص الشركة على تطبيق منظومة التحول الرقمي التي تتبناها الحكومة المصرية لرؤية مصر الرقمية عام 2030، لمحو الأمية الرقمية وبناء استراتيجية التحول الرقمي والاستفادة من تطبيقاتها المختلفة للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين