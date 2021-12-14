رئيس مدينة المنيا : البدء فى رفع كفاءة طريق مصر أسوان الزراعى

المنيا -حسن عبد الغفار

أكد الدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة المنيا على المتابعة المستمرة لرفع كفاءة الطرق وتحسينها بمدينة المنيا من خلال خطة زمنية للحفاظ على سلامة المواطنين لإظهار مدينة المنيا بالمظهر الجمالى كعروس لصعيد مصر.

كلف نائبه مصطفى الدبيكى المشرف العام على حى غرب المدينة بمتابعة أعمال تطوير مصر أسوان أمام جامعة المنيا، لافتا أنه يجرى إستبدال البلدورات القديمة بالجزيرة الوسطى بالطريق ،وتركيب السور الحديدى حفاظا على سلامة المواطنين وتحسين المظهر الجمالى لمدينة المنيا وذلك جنبا إلى جنب مع أعمال الدهانات التى تتم بالطريق مع استمرار أعمال التجميل.

وأضاف أن الوحدة المحلية لقرية البرجاية قامت برفع 590 طن مخلفات وتراكمات من القرى والعزب والنجوع التابعة لقرية البرجاية حفاظا على صحة المواطنين والحد من إنتشار الأمراض والفيروسات وخاصة فيروس كورونا.

ولفت إلى أن قسم الإنارة قام بتركيب 27 لمبه ليد جديده وشد أسلاك كهربائية بطول 100م لتيسير حركة المواطنين والمركبات والحد من الحوادث ليلاً.

يأتى ذلك تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامه القاضى محافظ المنيا بمتابعة كافة الأعمال بالقرى والأحياء لتقديم خدمات مميزه للمواطنين وحفاظا على صحتهم وسلامتهم.

ووجه رئيس المدينة، رؤساء القرى والأحياء بتكثيف حملات النظافة والتجميل والإنارة لرفع كفاءة العمل والإرتقاء بمستوى الخدمات المقدمه للمواطنين.