تعرف على مشروعات حياة كريمة بقرية تل العمارية الشرقية والغربية بديرمواس المنيا

المنيا -حسن عبد الغفار

مشروعات عملاقة على أرض محافظة المنيا ،ضمن مبادرة حياة كريمة التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لتطوير الريف المصرى، والتى تشمل 192 قرية و757 تابع لها فى 5 مراكز بينها مركز ديرمواس .

وتشهد قرى ديرمواس العديد من المشروعات الجارى تنفيذها ومنها فى مجلس قروي تل بني عمران ، والتى تشهد انشاء محطة معالجة الصرف الصحي بالعمارية الشرقية والتي تقام علي مساحة 21 الف متر مربع وتخدم جميع قري شرق النيل بمركز ديرمواس.

فيما تشهد قرية العمارية الغربية أنشاء مركز شباب جدير بالذكر ان المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقري مركز ديرمواس تشمل كافة قري مركز ديرمواس وتم البدء في العديد من المشروعات وجاري عمل اللازم للبدء بباقي المشروعات والتي تغطي غالبية القطاعات.

وذلك في اطار تنفيذ تكليفات اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا ، بالمتابعة الميدانية لمشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقري مركز ديرمواس لمتابعة سير العمل والتاكد من الالتزام بتنفيذ الاعمال وفقا للمواصفات الفنية والوقوف علي نسب التنفيذ والالتزام بالمعايير الفنية والجودة .