دراسة: جرعتان من لقاح "فايزر" فعالتان بنسبة 70% ضد "أوميكرون"

كتبت أمل علام

توصلت دراسة جديدة في جنوب إفريقيا إلى أن جرعتين من لقاح "فايزر- بيوانتك" المضاد لفيروس كورونا فعالتان بنسبة 70% في منع دخول المستشفى بسبب متحور "أوميكرون".

وذكرت صحيفة "ذا هيل" الأمريكية أن البحث، الذي نُشرت نتائجه اليوم الثلاثاء، أجرته شركة ديسكفري هيلث، أكبر شركة تأمين صحي خاصة في جنوب إفريقيا، حيث تم إجراء الدراسة على أكثر من 211 ألف حالة إيجابية لاختبار كورونا في الفترة من 15 نوفمبر الماضي إلى 7 ديسمبر الجاري، من بينهم حوالي 78 ألف إصابة بـ"أوميكرون".

وحددت الدراسة أيضًا أن جرعة واحدة من لقاح فايزر فعالة بنسبة 33% فقط في الوقاية من العدوى التي يسببها "أوميكرون".