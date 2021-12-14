"حياة كريمة" .. محافظ أسوان: تشغيل محطة مياه الشرب بغرب سهيل قريبا .. صور

أسوان – عبد الله صلاح

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، أن المحافظة تسعى بكل جهودها لدعمها بالمرافق العامة، وخاصة الصرف الصحى ، ومياه الشرب ، بجانب الإرتقاء بالخدمات الجماهيرية ، بالإضافة إلى أعمال التطوير والتجميل لإضفاء الشكل الحضارى عليها كأحد أهم المقاصد السياحية.

وأعلن محافظ أسوان، خلال زيارته لقرية غرب سهيل اليوم، عن أنه قريباً سيتم بدء تشغيل محطة مياه الشرب بغرب سهيل بطاقة 2000 م3/ يومياً ، والتي تم ربطها على شبكة الصرف بالقرية ، وتضم حاويات مآخذ وترويق وترويب ، وأيضاً خزان معدنى بسعة 200 م3 ، علاوة على طلمبات طرد المياه المرشحة لزيادة تدفق المياه لكافة أنحاء القرية.

وعقب إستماعه لمطالب وإحتياجات أهالى القرية أعطى اللواء أشرف عطية توجيهاته بفتح وحدة صحية أولية لتقديم الإسعافات العاجلة ، وسرعة التعامل مع حالات الطوارئ لدواعى الإنقاذ والتطعيمات وغيرها ، وذلك بالتوازى مع الخدمات الطبية التي ستقدمها الوحدة الصحية بالخزان غرب بجودة عالية ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل. وكلف، المسئولين بسرعة إصلاح وصيانة عدد 2 سيارات فناطيس لشفط وسحب مياه الصرف الصحى من الخزنات المنزلية ، بجانب تطبيق آلية لرفع القمامة والمخلفات ، لحين تنفيذ مشروع الصرف الصحى المتكامل في إطار الجهود المبذولة حالياً لإدراج القرية في مشروعات " حياة كريمة " لقرى مركز أسوان تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال زيارته للمحافظة مؤخراً من أجل توصيل محطات وشبكات البنية التحتية ، وأيضاً إنشاء المواقع الخدمية التي ستخدم أكثر من 12 ألف مواطن.

وطالب أشرف عطية أهالى القرية بالتعاون مع المحافظة لإحلال وتجديد عربات التوك توك بسيارات المينى فان الجديدة لتوفير وسيلة مواصلات حضارية للمواطنين وزائرى القرية من الأفواج السياحية ، وهو الذى يتطلب تكثيف جرعات الوعى السياحى لدى الشباب والمتعاملين مع السائح للحفاظ على السمعة الطيبة لهذا المقصد السياحى الهام. وأشار، إلى أن المحافظة دعمت جهود الجمعيات الأهلية لإعادة إنشاء وترميمات المنازل المتضررة من السيول بحوالي 45 طن من الأسمنت ومواد البناء الأخرى حيث تم وضع أسبقيات للبيوت الأكثر تضرراً ، مع عدم السماح للحالات.



جانب من اللقاءات



جانب من لقاء المحافظ



جانب من لقاء المواطنين



لقاءات المحافظ



