حياة كريمة.. انشاء مدارس وصرف صحى بقرى ببا ببنى سويف.. اعرف التفاصيل

بنى سويف هانى فتحى

تابع مدحت صلاح رئيس مدينة ببا جنوب محافظة بنى سويف، المشروعات التنموية التي يتم تنفيذها ضممن المرحلة الاولى من مبادرة حياة كريمة والوقوف على نسب التنفيذ ومتابعة آخر الأعمال والمستجدات على أرض الواقع بهدف تحسين مستوى خدمات البنية الأساسية والعمرانية والتي تتضمن مشروعات الصرف صحي ومياه الشرب وتبطين الترع وتأهيل المصارف وإنشاء مجمعات زراعية ومجمعات حكومية ومدارس ومكاتب بريد.

وحسب بيان لمجلس مدينة ببا، تابع رئيس المدينة مد شبكات الصرف الصحي بقرية زاوية الناوية وإنشاء كوبري يربط بين القرية ومركز سمسطا، فضلا عن متابعة إنشاء بعض الأبنية التعليمية، حيث مدرسة سليم جابر الابتدائية والإعدادية وترميم مدرسة زاوية الناوية الابتدائية، فيما حرصت الوحدة المحلية على متابعة أعمال الصرف الصحي بقرية كوم الصعايدة، وأبو دخان وصيانة وترميم مدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية بنين وتوسعة مدرسة بلال بن رباح، ورفع كفاءة وتطوير مدرسة بني هاشم الابتدائية.