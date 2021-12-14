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حياة كريمة: الانتهاء من النسبة الأكبر لمشروعات المرحلة الأولى خلال أسابيع

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 12:50 ص
حياة كريمة: الانتهاء من النسبة الأكبر لمشروعات المرحلة الأولى خلال أسابيع حياة كريمة
كتب محمد شرقاوى

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قال الدكتور ولاء جاد الكريم مدير الوحدة المركزية لمبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، إنه هناك 30 ألف مشروع مقسمين على 52 مركز على مستوى الجمهورية، مؤكدا أنه خلال الأسابيع المقبلة سيتم الانتهاء من النسبة الأكبر لمشروعات المرحلة الأولى من المبادرة. 

وأضاف خلال مداخلة عبر سكايب مع الإعلامية آيه عبد الرحمن عبر برنامجها من مصر المذاع على قناة سى بى سى، أن هناك عدد كبير جدا من القرى قاربت المشروعات فيها على الانتهاء، حيث تم الانتهاء تقريبا من أكثر من 330 مجمع، وكذلك مشروعات الأبنية التعليمية وتوصيل المياه والصرف الصحى، مشيرا إلى أنه خلال عام 2022 سيتم الانتهاء من كافة مشروعات المرحلة الأولى من مبادرة حياة كريمة. 
 
وتابع، "لدينا قرى قاربت على الانتهاء بشكل كامل، والقيادة السياسية ستشهد الفترة المقبلة انتهاء عدد من القرى"، موضحا أن تكلفة المرحلة الأولى تخطت 250 مليار جنيه، كما أن المرحلة الثانية تبدأ مع بداية العام المالى 2022 وتتكلف نفس المبلغ. 

وأوضح أنه يتم إعادة بناء ما يقرب من 110 ألف منزل، وتغطية البنية التحتية بالكامل للقرى المستهدفة فى المرحلة الأولى من المبادرة.


حياة كريمة

المرحلة الاولى

التنمية المحلية

من مصر

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