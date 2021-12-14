حكومة موريتانيا تحارب "التفاخر بالأنساب" عبر خطب الجمعة

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

أصدرت الحكومة الموريتانية، قررا يدعو أئمة المساجد في البلاد إلى توحيد خطب صلاة يوم الجمعة المقبل حول الموقف الشرعي من «التفاخر بالأنساب والتنابز بالألقاب» وفقا لموقع صحرا ميديا الإخباري الموريتانى.

المقرر الصادر عن وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي الموريتانية، الوصية على المساجد، يأتي بعد 3أيام من خطاب ألقاه الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني انتقد فيه القبلية.

وطالب ولد الغزواني في خطابه بضرورة الوقوف في وجه ما سماه «النفس القبلي المتصاعد»، داعيا إلى تنقية الموروث الثقافي من رواسب الظلم الاجتماعي.

وقال ولد الغزواني إن هنالك فئات اجتماعية ساهمت بشكل كبير في صمود المدن القديمة، وأضاف: «إن مما يحز في نفسي كثيرا ما تعرضت له هذه الفئات في مجتمعنا تاريخيا، من ظلم ونظرة سلبية».

وأوضح الرئيس الموريتاني في السياق ذاته أن هذه الفئات «في ميزان القياس السليم ينبغي أن تكون على رأس الهرم الاجتماعي، فهي في طليعة بنات الحضارة والعمران، وهي عماد المدنية والابتكار والإنتاج».

ودرجت وزارة الشؤون الإسلامية على الدعوة إلى توحيد خطبة الجمعة حول المواضيع التي تنتهج الدولة ضدها حملة كمحاربة فيروس كورونا المستجد، وكذا حول السلامة الطرقية.