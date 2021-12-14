حظر الدراجات البخارية و"السكوتر الكهربائى" فى لندن.. اعرف السبب

كتبت : شيماء عبد المنعم

حظرت السلطات البريطانية، استخدام الدراجات البخارية و السكوتر الكهربائي، من جميع وسائل النقل في لندن، وسط مخاوف من نشوب حرائق جراء استخدامها، ويأتي ذلك بعد أن اشتعلت النيران في سكوتر إلكتروني داخل مترو الأنفاق في محطة بارسونز جرين، الشهر الماضي.



منع السكوتر في لندن

ووجدت مراجعة للدراجات البخارية الإلكترونية بواسطة Transport for London (TfL) أن بطاريات الليثيوم المعيبة قد تتسبب في اشتعال السكوترات الإلكترونية، وذلك وفقًا لما نقله موقع "standard".

كما حذرت هيئة النقل في لندن من أن نشوب حريق في منطقة مغلقة مثل الحافلة أو الأنفاق يمكن أن يؤدي إلى ضرر كبير للركاب والموظفين، وقالت هيئة النقل في لندن في بيان: "وجدت هذه المراجعة أن الحوادث التي وقعت كانت بسبب خلل في بطاريات الليثيوم أيون التي تمزق دون سابق إنذار".

ويؤدي ذلك إلى اندلاع حرائق يتسببت في إطلاق دخان سام، وتعتبر هيئة النقل في لندن أنه إذا حدث هذا مرة أخرى وحدثت حرائق في منطقة مغلقة مثل قطار الأنفاق أو الحافلة ، فقد يكون هناك ضرر كبير لكل من العملاء والموظفين ، بالإضافة إلى إصابات ثانوية من العملاء الذين يحاولون الهروب من المنطقة."

وحسب التقرير الذي نشر علي standard في الشهر الماضي، تم الكشف عن إصابة 131 من المشاة في بريطانيا بسبب استخدام الدراجات البخارية الإلكترونية خلال الأشهر الـ 12 الماضية، وأصيب 37 من المصابين بجروح وصفتها وزارة النقل بأنها "خطيرة"، كما تشير الأرقام إلى مقتل ثلاثة من مستخدمي السكوتر الإلكتروني في حوادث ، وإصابة 729 آخرين.