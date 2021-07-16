عالم روسى يفقد حياته فى حادث اصطدام بـ"سكوتر" أثناء ذهابه للعمل

كتب محمد شعلان

توفي طبيب العلوم البيولوجية البالغ من العمر 80 عامًا، والمتخصص في مجال فسيولوجيا الرؤية إيفان بيغاريف، وهو حفيد الشاعر والدبلوماسي الروسي فيدور تيوتشيف، ووقعت الوفاة بعد أن اصطدم العالم الروسى بدراجة بخارية، حيث أصيب "إيفان" أستاذ العلوم البيولوجية خلال تنقله بدراجة هوائية.

وذكرت شبكة "روسيا اليوم" تفاصيل حادث الوفاة، حيث أوضحت أن العالم الروسي البالغ من العمر 80 عاما، كان يستقل دراجته حينما اصطدم في أحد المنعطفات بسكوتر قرب جامعة موسكو الحكومية، فوقع واصطدم رأسه بالإسفلت وأدت إلى إصابات خطيرة سرعة معالجتها صعبة بسبب عمره المتقدم.



العالم الروسى على دراجته

ونقلت وسائل إعلام روسية عن زملاء هذا العالم الشهير تفاصيل عن الحادثة، مشيرين إلى أنه ذهب للعمل على دراجة هوائية كالعادة، واصطدم في الطريق المخصص للدراجات بسكوتر كان يسير في الاتجاه المعاكس، وتعرضا الاثنين في الحادث لإصابات خطيرة ونقلا إلى المستشفى فاقدي الوعي، وقد أجريت عملية جراحية للعالم المسن، إلا أنه توفى إثرها.

إيفان بيغاري أستاذ في العلوم البيولوجية ومتخصص في مجال فسيولوجيا النظر وعلم وظائف الأعضاء، وكان قد عمل في معهد مشاكل نقل المعلومات منذ تأسيسه، وهو مؤلف فرضية حول التشخيص الذاتي للجسم أثناء النوم، أو ما يعرف بـ "نظرية النوم الحشوي".

جدير بالذكر أنه في العاصمة الروسية موسكو وسانت بطرسبرج ومدن كبيرة أخرى في روسيا ، زاد عدد حوادث الدراجات البخارية الكهربائية في عام 2020 بنحو 50-60%.