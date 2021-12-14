تقرير للصحة العالمية: الأمراض المزمنة تتسبب فى وفاة 7 من كل 10 بالعالم

كتبت أمل علام

أظهر تقرير جديد لمنظمة الصحة العالمية أنه يمكن منع ما يقرب من 7 ملايين حالة وفاة بحلول عام 2030، إذا قامت البلدان منخفضة الدخل والبلدان ذات الدخل المتوسط و​​الأدنى باستثمار إضافى يقل عن دولار واحد للفرد سنويًا فى الوقاية من الأمراض غير المعدية وعلاجها.

وقالت منظمة الصحة العالمية، فى بيان لها، إن الأمراض غير المعدية، بما فى ذلك أمراض القلب والسكرى والسرطان وأمراض الجهاز التنفسى تسبب حاليًا 7 وفيات من كل 10 وفيات حول العالم، ومع ذلك، غالبًا ما يتم التقليل من تأثيرها على البلدان ذات الدخل المنخفض، على الرغم من حقيقة أن 85% من الوفيات المبكرة بين سن 30-69 عاما، من الأمراض غير المعدية، تحدث فى البلدان المنخفضة والمتوسطة الدخل، ما يجعلها عبئًا صحيًا واجتماعيًا واقتصاديًا ضخمًا.

وقالت المنظمة إنه يمكن منع الغالبية العظمى من هذه الوفيات باستخدام تدخلات منظمة الصحة العالمية التى تم اختبارها بشأن الأمراض غير المعدية، وتشمل هذه التدابير الفعالة من حيث التكلفة للحد من استخدام التبغ والاستخدام الضار للكحول، وتحسين النظم الغذائية، وزيادة النشاط البدنى، وتقليل مخاطر أمراض القلب والأوعية الدموية، والسكرى، والوقاية من سرطان عنق الرحم، موضحة أن الحفاظ على صحة الناس يقلل من التكاليف الصحية، ويزيد من الإنتاجية ويؤدي إلى حياة أطول وأكثر صحة.

وقال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية الدكتور تيدروس أدهانوم جيبريسوس: "من خلال الاستثمارات الاستراتيجية الصحيحة، يمكن للبلدان التى تتحمل قدرًا كبيرًا من عبء الأمراض غير المعدية أن تغير مسار المرض وأن تحقق مكاسب صحية واقتصادية كبيرة لمواطنيها، هناك شيء واحد يمكننا التأكد منه وهو أنه بدون اتخاذ إجراء ستظل الأمراض غير المعدية تمثل تهديدًا كبيرًا للصحة العالمية، الاستثمار في هذه السياسات القائمة على الأدلة هو استثمار في مستقبل صحى".

وأكد التقرير على الضرورة الملحة للاستثمار في الوقاية من الأمراض غير المعدية وإدارتها بالنظر إلى أن جائحة كورونا، حيث يسلط الضوء على عدد هذه الأمراض التي يمكن أن تؤدي إلى تفاقم نتائج كورونا، حيث أن الاستثمارات لن تحمي الأشخاص من الأمراض غير المعدية فحسب، بل ستقلل أيضًا من تأثير الأمراض المعدية مثل كورونا في المستقبل.

وقالت تتسبب الأمراض غير المعدية فى خسائر صحية واقتصادية كبيرة، لاسيما على البلدان الأقل قدرة على تحمل تكاليفها، كما يقول السفير العالمي لمنظمة الصحة العالمية للأمراض غير المعدية والإصابات ، مايكل بلومبيرج "نحن نعلم أن إجراءات الوقاية تعمل بشكل أفضل، ونأمل أن يقود هذا التقرير الجديد المزيد من الحكومات إلى اتخاذ إجراءات ذكية وفعالة من حيث التكلفة يمكن أن تساعد في إنقاذ ملايين الأرواح حول العالم."

وأوضحت تتضمن إجراءات زيادة الضرائب الصحية والقيود المفروضة على تسويق وبيع المنتجات الضارة، وتشمل أيضًا الإجراءات المرتبطة بإدارة عوامل الخطر الأيضية، مثل ارتفاع ضغط الدم والسكري، من أجل الوقاية من المرض أو المضاعفات الأكثر خطورة.

ويشير التقرير أيضًا إلى أنه فى حين يمكن تنفيذ كل تدخل على حدة، فإن التأثيرات تكون أقوى وتنتج عائدًا أكبر على الاستثمار عند تقديمها معًا، مع تعرض الفئات المهمشة غالبًا لخطر أكبر من الآثار المادية والمالية للأمراض غير المعدية، قد تساعد التدخلات أيضًا فى الحد من التفاوتات الصحية والاقتصادية.

ويوضح التقرير تأثير كورونا على الأشخاص المصابين بأمراض القلب والأوعية الدموية والسكرى والسرطان وأمراض الرئة، موضحا أنه من المهم أكثر من أي وقت مضى إعطاء الأولوية للاستثمار فى الوقاية من الأمراض غير المعدية وإدارتها، كما يقول الدكتور بينتي ميكيلسن، مدير الأمراض غير المعدية في منظمة الصحة العالمية. "ندعو جميع شركائنا لإتباع أمثلة مثل النرويج، التي كثفت التمويل والعمل، في عالم تتزايد فيه قيود الموارد المالية".