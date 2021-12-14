تعيين 5 معيدين جدد من خريجى كلية الأداب بجامعة العريش

شمال سيناء ـ محمد حسين

استلم 5 معيدين جدد عملهم بجامعة العريش وجميعهم من خريجى كلية الأداب من دفعة 2020ـ 2019، وأعلنت الجامعة فى بيان ، تعيين دفعة جديدة من المعيدين الجدد بالكلية(دفعة 2019/2020) وهم أوائل أقسامهم ودفعتهم، واستقبلهم الدكتور محمد فؤاد عميد كلية الأداب بمكتبه وهم سماح حلمى محمود قسم (التاريخ)، ومى رمضان محمد قسم (اللغة الانجليزية وآدابها)، والاء حسام الدين مصطفى قسم (اللغة الفرنسية وآدابها)، ودعاء محمد حسين موسى قسم(اللغة الفرنسية وآدابها)، وأحمد صلاح عبدالسلام جاد قسم(الفلسفة).

وسبق وأعلنت جامعة العريش رسميا ،أن التشكيل الجديد لاتحاد طلبة الجامعة ويضم الطالب أحمد حافظ سليم بكلية العلوم ورئيس اتحاد الطلاب بالجامعة، والنائب أمانى أحمد محمود من كلية التجارة.

وأمين لجنة الأسر الطلابية رحمه عادل إبراهيم والطالب أحمد إبراهيم إبراهيم الأمين المساعد، واللجنة الاجتماعية الأمين عادل محمد السيد وماريهان حسنى نمر الأمين المساعد.

واللجنة الرياضية الأمين إبراهيم يوسف أنور، وأحمد محمد إسماعيل الأمين المساعد، وعن اللجنة الثقافية الأمين جيهان السادات عبد المولى وندى إبراهيم حامد الأمين المساعد، واللجنة الفنية الأمين الطالبة ريهام دسوقى محمد ومحمد ناصر سعداوى الأمين المساعد، ولجنة الجوالة الأمين محمود على جاد و عمر ماجد صديق الأمين المساعد، واللجنة العلمية الأمين حبيبة محمد عبد الفتاح وروضة حسن صالح الأمين المساعد.