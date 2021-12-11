عميد وأساتذة جامعة العريش يكرمون مواطنا قضى 40 عاما يعلم الأطفال القراءة

شمال سيناء ـ محمد حسين

كرم الدكتور رفعت عزوز، عميد كلية التربية بجامعة العريش، المعلم محمد سويلم تقديرا لجهوده فى خدمة التعليم على مدى 40 عاما خلالها يقوم بتعليم الأطفال أسس القراءة والكتابة مفترشا الأرض تحت ظل عريشة بجوار منزله فى شمال سيناء.

ونقل "تليفزيون اليوم السابع"، مشاهد تسلم عميد تربية العريش، شهادة تقدير للمعلم " محمد سويلم " فى احتفال ضم وكلاء الكلية وعددا من الأساتذة .

وقال الدكتور رفعت عزوز، عميد كلية التربية بجامعة العريش، إن المربى " محمد سويلم "، نموذج لمعلم اجيال من الزمن الجميل، وان مثله أصحاب فضل على طلبة العلم لأن بداية التعليم من القراءة والكتابة الصحيحة للغة العربية .

ووجه حديثه للمعلم وهو يقبل رأسه قائلا "إنك قدوة ومثل لرجل التعليم الناجح الذى لا يعرف مستحيل فى إفادة طلابه وتحت كل الظروف".

واشار انه وجه ان يتم استضافته فى مدرجات كلية التربية، وتقديم الاساتذة له لطلبتهم أثناء المحاضرات، للتعرف على تجربته والاستفادة منها، وتنظيم زيارة لكلية التربية للمقر الذى يقوم فيه بتدريس التلاميذ، وتبنى كافة احتياجاته تعظيما لدوره فى خدمة المجتمع ومساندة من الكلية لأصحاب الدور المؤثر فى خدمة التعليم.

وبدوره اهدى المعلم محمد سويلم، مكتبة كلية التربية كتابين، قام بإعدادها لتعليم الأطفال القراءة والكتابة وأسس الفقه بطريقة ميسرة، واستعرض امام الحضور جانب من طريقة عمله فى التدريس وتنظيم العمل، لافتا ان دوره الذى يؤديه انسانى بحت يهدف إلى تأسيس جيل من طلبة مؤسسين بطريقة صحيحة لغويا.

جاء تكريم كلية التربية بالعريش للمعلم " محمد سويلم "، بعد نشر " اليوم السابع " قصة نجاحه، والتى اوضح خلال سردها، أنه من قرية " شيبانة " جنوب مدينة رفح بشمال سيناء، وفى شهر يوليو من عام 2017، انتقل للعيش فى بيت بسيط بمدينة الشيخ زويد تحيط به مساحة فضاء كانت بالنسبة له مناسبة ان يقيم فيها عشه ملحقة ببيته، يستقبل فيها الأطفال على دفعات من التلاميذ من اعمار مختلفة ممن لا تقل سنوات عمرهم عن 6 أعوام ، يجلسون حوله على الطبلية، ويستخدمون معلم القراءة وهو الكتاب التقليدي المتوارث فى كل حلقات الكتاتيب منذ زمن ، ويرددون وراءه الحروف بكل اوضاعها حتى مرحلة الحفظ قراءة وكتابة، ثم الحروف بتشكيلاتها وتجميع الكلمات، فى مدة وفى مدة وجيزة تستغرق قرابة عام، يخرج التلميذ بعدها وقد أجاد القراءة وخلال عام ونصف يستطيع القراءة والكتابة بكل تشكيلات الحروف، ويستطيع ان يقرأ بلا اخطاء القرآن الكريم .

واوضح انه خلال الفترة من عام 2017 حتى 2021، استطاع ان يعلم نحو 300 طالب كل قواعد وأصول القراءة والكتابة بإجادة تامة ، موضحا انه يتقاضى من كل تلميذ اجر رمزى تحفيزى على الجدية ، ومن لا تسمح له ظروفه يعلمه مجانا لأن رسالته تطوعية خيرية وليس ربحية .



بؤكد ان تجربته ناجحه



جانب كم جفل التكريم



جانب من حفل التكريم_1



عميد تربية العريش يقبل رأش المعلم



عميد تربية العريش يكرم المعلم



متابعة نماذج من اداء طلبته



ويستعرض مهارات تعليمه



يقبل رأسه



يمنحه شهادة تقدير