تعليم بنى سويف : تدريب القيادات التعليمية ليتناسب ومتطلبات العصر

بنى سويف هانى فتحى

شهد عمرو شحاته وكيل وزارة التربية والتعليم ببنى سويف فعاليات الدورة التدريبية نحو بناء قدرات القيادات التعليمية والتى ينظمها إدارة التدريب بالمديرية، بحضور محمد رمضان مدير عام التعليم العام وغادة عبد الرؤوف مدير إدارة التدريب.

أكد شحاته على حرص الوزارة على التنمية المهنية للقيادات التعليمية والمعلمين لمواكبة التطور الذى يشهده التعليم، والتدريب يهدف إلى إيجاد قيادات تعليمية فاعلة ومدربة تدريبا يتناسب ومتطلبات العصر.

وأضافت غادة عبد الرؤوف بأن الدورة التدريبية تستهدف مديرى الإدارات التعليمية والموجهين العامين للمواد الدراسية واشتملت الدورة على ثلاثة محاور وهى الذكاء العاطفى فى العمل وتحديد الأهداف الشخصية وانحاز الأمور وتحسبن الوعى الشخصى والتى استمرت لمدة ثلاثة أيام.