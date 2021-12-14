تعليم الإسماعيلية يُكرم حفظة القرآن الكريم والمتفوقين رياضيًا.. صور

الإسماعيلية – السيد فلاح

كرم طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، عدد من الطلاب من حفظة القرآن الكريم إلي جانب المتفوقين رياضيًا وذلك بحضور أحمد أبو الدهب، وكيل المديرية من طلاب إدارة القنطرة غرب والذي يشرف عليهم قسم الموهوبين والتعلم الذكي بإدارة القنطرة غرب التعليمية بقيادة سحر حمدي علي، رئيس القسم وسيدة إبراهيم عامر، مسئول الموهوبين.

كما كرم وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، الطلاب ريتاچ محمود علام وريماس محمود علام ويوسف إبراهيم الهادي وذلك لحفظ القران الكريم كاملًا

وكما كرم كلا من عمر حسنى الهرش بمدرسة جمال عبد الناصر الثانوية والحائز علي بطولة العالم للقارات في الكاراتية والحسن محمد علي، بطل الجمهورية في الكونغ فو.

وشدد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، علي أهمية التفوق والتميز في شتى المجالات مؤكدًا حريصة علي تكريم الطلاب من حفظة القرآن الكريم والمتفوقين رياضيا واعتبارهم نموذج لباقي الطلاب.

كما استقبل طه عجلان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، وفد المعهد القومي للتغذية وبرنامج الغذاء العالمي والذي ينظم عدد من الندوات الخاصة بحملة السمنة والأنيميا والتقزم ويضم الوفد كلا من الدكتورة علا شوقي، مدير عيادات المعهد القومي للتغذية، والدكتورة أسماء طه، زميل تغذية المعهد القومي للتغذية بحضور منسق الصحة بالمديرية سماح محمد أحمد.

وحرص "عجلان" علي تكريم الوفد وقدم الشكر علي ما بذلوه لإثراء العملية التعليمية واهتمامهم البالغ لخلق جيل صحي آمن، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي في إطار التعاون المشترك بين المعهد القومي للتغذية وبرنامج الغذاء العالمي والهيئة العامة للتأمين الصحي ووزارة التربية والتعليم وقد استكملت بمدرسة هيئة قناة السويس للغات وقد تم إلقاء عدد من المحاضرات علي الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور.

تكريم حفظة القرآن الكريم والمتفوقين رياضيًا

تعليم الإسماعيلية يكرم حفظة القرآن الكريم

تكريم المتفوقين رياضيًا

تعليم الإسماعيلية يكرم حفظة القرآن الكريم