تعرف على أسباب جفاف الشعر

نهير عبد النبى

يتطور الشعر الجاف عندما لا يحصل شعرك على رطوبة كافية أو لا يحتفظ بها، وهذا يقلل من لمعانه ويمكن أن يجعله يبدو مجعدًا وباهتًا، كما يمكن أن يؤثر الشعر الجاف على الرجال والنساء في أى عمر، ولكن تزداد احتمالية إصابته به كلما تقدمت في العمر.

وحسب ما ذكره موقع topp-care يتكون شعرك من ثلاث طبقات، إذا كان شعرك صحيًا، فإن الزيوت الطبيعية الموجودة في الطبقة الخارجية تساعد في حماية الطبقات الداخلية، كما أنها تعكس الضوء وتجعل شعرك يبدو لامعًا.

عندما يجف شعرك، تتكسر الطبقة الخارجية ما يجعله يبدو باهتًا وغير صحي، فيما يلي بعض أسباب جفاف الشعر ونصائح في معالجتها.

أسباب جفاف الشعر

1: الطقس

تعتبر الشمس والرطوبة أخطر عدو لبشرة شعرك، حيث تسبب تلفًا يؤدى إلى تقصف الأطراف أو جفاف الشعر أو تجعده أو تقصفه، في الظروف الصحية يكون محتوى رطوبة الشعر حوالي 10٪، لكن أشعة الشمس لها نفس التأثير الضار لمجفف الشعر الساخن على شعرك.

عادة ما يكون الشعر الجاف من أعراض التعرض البيئي أو نقص إنتاج الدهون بشكل كافٍ، ويمكن أن يؤدي فرط الإنتاج أو قلة النشاط إلى فروة رأس دهنية أو جافة، على التوالي، غالبًا ما يثير الطقس الدافئ الرطب الغدد الدهنية ويزيد من زيت الشعر، إلى جانب زيادة الرياح وانخفاض الرطوبة في المكاتب أو المنازل ، يمكن أن يصبح الشعر جافًا بشكل مفرط.

2: الإفراط في استخدام أدوات التصفيف بالحرارة

سواء كنت تحب الشعر الجاف أو لا يمكنك الذهاب إلى أي مكان دون استخدام مكواة التجعيد، فإن استخدام الكثير من الحرارة عند التصفيف هو عامل رئيسي للشعر الجاف الباهت المظهر.

لا تستخدمي الحرارة على شعرك كل يوم، حيث يمكن أن يجرد الشعر من رطوبته الطبيعية، إذا كانت الحرارة ضرورية، جهزيها بواقي من الحرارة قبل تصفيف الشعر أو احتضني تصفيفة الشعر الجاف باستخدام كريم الهواء الجاف الذي يمكن أن يساعد في التحكم في التجعد أثناء تجفيف الشعر.

3: استخدام منتجات العناية بالشعر الخاطئة

يمكن أن يؤدي استخدام منتج للعناية بالشعر غير مصمم لنوع شعرك إلى عواقب مثل الجفاف، عند اختيار الشامبو والبلسم، تحقق دائمًا من ملصق منتج العناية بالشعر قبل الشراء، ابحثي عن المنتجات المصنوعة من زيوت العناية بالشعر المغذية مثل زيت الأفوكادو أو زيت الأرجان أو زيت جوز الهند.

4: الغسل المفرط للشعر

يعد الحفاظ على نظافة الشعر أمرًا مهمًا، ولكن غسل شعرك كثيرًا يمكن أن يجرده من زيوته الطبيعية، لذا قللي من غسله، يمكن أن يكون الشعر المجعد أكثر عرضة للجفاف، لذلك بالنسبة لمن يعانون من تجعيد الشعر، فإن غسل شعرك مرة أو مرتين في الأسبوع يكفي، استخدمي بلسمًا لطيفًا عميقًا للحفاظ على مظهر الشعر وتغذيته أيضًا بعد غسل الشعر.