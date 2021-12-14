اليوم السابع
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الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 08:14 م
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تزامنا مع العيد القومى لمطروح.. المحافظ يبدأ سلسلة افتتاحات للمشروعات الجديدة

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 07:29 م
تزامنا مع العيد القومى لمطروح.. المحافظ يبدأ سلسلة افتتاحات للمشروعات الجديدة محافظ مطروح يفتتح المشروعات الجديدة فى العيد القومى
مطروح - حسن مشالي

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بدأ اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، تزامنا مع احتفالات العيد القومى للمحافظة، اليوم الثلاثاء، سلسلة افتتاحات العديد من المشروعات، التى تم تنفيذها هذا العام، بافتتاح نادى رياضى وملعب خماسى ومعهد تعليم أزهرى، ويواصل خلال الأيام المقبلة استكمال افتتاح العديد من المشروعات الأخرى.

 

وافتتح محافظ مطروح، نادى رياضى بمنطقه الكيلو 4 بعد انتهاء إعمال التطوير ورفع الكفاءة، يرافقه خالد عبد الحميد مدير مديرية الشباب والرياضة بمطروح، ورضا جاب الله رئيس مجلس مدينة مطروح، وافتتاح الملعب الخماسي، بتكلفة 300 ألف جنيه، وتطوير المبنى على مساحة 225 مترا بدعم من وزارة الشباب والرياضة.

 

كما تم إنشاء ملعب خماسى بدعم من المحافظة بتكلفة 600 ألف جنيه، ويتكون النادى من دوريين، الأول يضم صالة أنشطة رياضية ومكتبة وغرفة اجتماعات، وصالة كمبيوتر وحمامات، ويتكون الدور الثاني من بوفيه ومكتب مدير النادي ومجلس الإدارة.

 

كما افتتح محافظ مطروح، يرافقه الشيخ عظيم سالم مدير الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، وعدد من مديري المديريات والإدارات، مجمع فتيات عمر بن عبد العزيز الأزهري بمنطقه الكيلو 7 بعد إحلاله وتجديده بتكلفه 29 مليون جنيه، ويتكون المبنى من دور أرضي وثلاثة أدوار على مساحة 3500 متر ويضم 37 فصلا دراسيا، للمرحلة الابتدائية والإعدادية والثانوية، وذلك بتمويل من الخطة الاستثمارية للأزهر الشريف.

 

وتقدم اللواء خالد شعيب، بالشكر والتقدير للدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر على جهود التعاون مع المحافظة، وذلك خلال تفقد المحافظ، لمبنى المعهد مشيدا بجهود الإسراع في إنشاء المعهد وبجودة عالية.

 

وأوضح مدير الإدارة المركزية لمنطقة مطروح الأزهرية، أنه تم إدراج 3 معاهد بالجودة وجارِ إدراج المعهد الرابع، موجها الشكر لجهود محافظ مطروح، في دعم العملية التعليمية خاصة الأزهرية، والتعاون من اجل تذليل الصعاب.


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