تحرير 38 محضرا متنوعا ورفع 816 حالة إشغال طريق مخالف بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة على إستمرار الحملات اليومية على المقاهى والكافيهات والمحال التجارية لمتابعة تطبيق التراخيص والإجراءات الإحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا حرصاً على صحة وسلامة المواطنين، وكذلك تكثيف حملات رفع الإشغالات للحفاظ على حرم الطريق وتيسير الحركة المرورية مع إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفى هذا الشأن أسفرت الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن - تحرير 38 محضر إشغال وعدم تطبيق الإجراءات الإحترازية بالمرور على المقاهى والشوارع بنطاق مركزى شبراخيت وكوم حمادة.

كما تم رفع 816 حالة إشغال طريق مخالفة تنوعت مابين ثابت ومتحرك بنطاق الشوارع والميادين عبارة عن 644 حالة بدمنهور، و75 حالة بابوحمص، 40 حالة بالدلنجات، 25 حالة إشغال بكوم حمادة، 32 حالة برشيد كما تم مصادرة 8 شيش بشبراخيت.