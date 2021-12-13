مصادرة 95 شيشة و5 مكبرات صوت و رفع 729 حالة إشغال طريق بالبحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكد اللواء هشام آمنة - محافظ البحيرة، على استمرار الحملات اليومية على المقاهي والكافيهات والمحال التجارية لمتابعة تطبيق التراخيص و الإجراءات الاحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا حرصًا على صحة وسلامة المواطنين، وكذلك تكثيف حملات رفع الإشغالات للحفاظ على حرم الطريق وتيسير الحركة المرورية مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وفي هذا الشأن أسفرت الحملات التى نفذتها الوحدات المحلية بمدن ومراكز المحافظة عن: 429 حالة إشغال طريق مخالفة تنوعت مابين ثابت ومتحرك ومصادرة 5 مكبرات صوت بدمنهور.

- 218 حالة إشغال والتحفظ على 95 شيشة وتحرير 9 محاضر متنوعة بمركز ومدينة كفر الدوار، 47 حالة إشغال طريق مخالفة بشبراخيت و35 حالة بالدلنجات.