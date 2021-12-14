تحريات أمن الجيزة تكشف هوية شاب تم العثور على جثته بمنشأة القناطر

كتب بهجت أبو ضيف

كشفت تحريات ضباط الإدارة العامة لمباحث الجيزة، هوية شاب تم العثور على جثته بمنشأة القناطر، وتم الاستماع لأقوال أفراد أسرته، لفحص الخلافات التي تجمعه بآخرين، بالإضافة إلى فحص آخر المصاحبين له قبل اختفائه، والعثور على جثته عقب ذلك.

وتبين أن القتيل تعرض للقتل بمكان آخر وتم نقل جثته والتخلص منها بمكان العثور عليها في منشأة القناطر، وأجرى خبراء الأدلة الجنائية معاينة لمكان العثور على الجثة، كما تم الحصول على عينة من دماء الضحية، وتم تحرير محضر بالواقعة،ـ وجاري فحص عددا من المشتبه بهم لكشف هوية الجاني، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى مركز شرطة منشأة القناطر بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص ملقاة بمنطقة زراعية، انتقل رجال المباحث بإشراف العقيد علي عبد الكريم مفتش المباحث الجنائية، والمقدم إكرامي البطران رئيس مباحث منشأة القناطر إلى مكان البلاغ، وتم العثور على جثة شاب به عدة إصابات.

عقب إجراء التحريات وفحص بلاغات التغيب المحررة في الآونة الأخيرة تم التوصل لهوية المجني عليه، والاستماع لأقوال أفراد أسرته، وجاري تكثيف التحريات لكشف مرتكب الجريمة، وباشرت النيابة التحقيق.