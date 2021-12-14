بنى سويف تناقش الإجراءات المنظمة لانتخابات الجمعيات التعاونية الزراعية

بنى سويف هانى فتحى

عقد السكرتير العام لمحافظة بنى سويف اللواء جمال مسعود اجتماعاً بأعضاء اللجنة التنفيذية لانتخابات الجمعيات التعاونية الزراعية، بحضور: الدكتور علاء سعيد مدير إدارة التعاون بالمحافظة ،المهندس مصطفى راشد مدير مديرية الزراعة ،المهندس أسامة عبد القوى مدير شؤون التعاون الزراعى ،المهندسة دينا رفعت رئيس قسم الشؤون الزراعية، أسماء حسن مدير بالبنك الزراعى المصري، عمر محمود بإدارة الشؤون القانونية بالمحافظة، جمعة أحمد مدير تعاون الإصلاح الزراعي، فى إطار توجيهات المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم.

وحسب بيان لمحافظة بنى سويف ناقش السكرتير العام "رئيس اللجنة "الإجراءات المنظمة لإدارة انتخابات الجمعيات التعاونية الزراعية، والموقف المالى لتمويل العملية الانتخابية والبرنامج الزمنى المقرر لفتح باب الترشح للانتخابات والمقرر له غدا الأربعاء 15 ديسمبر الجاري، وكذلك الخطة الزمنية للانتخابات طبقاً للمدد والفترات المحددة بالقرار الوزارى رقم 319 لسنة 2021 والخاصة بإجراءات الانتخابات لمجالس إدارة الجمعيات التعاونية الزراعية(ائتمان، إصلاح زراعي، استصلاح زراعي).

وأشار السكرتير العام إلى توجيهات المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم بالتنسيق مع كافة الجهات التنفيذية والأمنية المعنية، وتوفير كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة وتقديم الدعم اللازم لإنجاح العملية الانتخابية مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، حفاظاً على الصحة العامة للمواطنين.

تجدر الإشارة أن محافظ بنى سويف قد أصدر قراراً بتشكيل لجنة تنفيذية لانتخابات الجمعيات التعاونية الزراعية ،برئاسة السكرتير العام وعضوية: الشؤون الزراعية والتعاون الزراعى بمديرية الزراعة، الشؤون القانونية والتعاون الزراعى والشؤون المالية والإدارية بالمحافظة، والشؤون المالية والإدارية بالبنك الزراعى المصري، والتعاون الزراعي، حيث تعتبر اللجنة حلقة اتصال بين لجنة الإشراف ولجان الانتخابات بدائرة المحافظة، لتذليل أية معوقات وحلها وتزويد الجهات بالأوراق المطلوبة لتغطية العملية الانتخابية.