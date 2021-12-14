اليوم السابع
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انهيار مخازن شركة أمازون.. الأعاصير تضرب ولاية إيلينوى الأمريكية

الثلاثاء، 14 ديسمبر 2021 04:11 م
انهيار مخازن شركة أمازون.. الأعاصير تضرب ولاية إيلينوى الأمريكية اهيار فى مبنى مخازن أمازون بسبب الأعاصير
محمد غنيم ووكالات

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ضربت الأعاصير مبانى تابعة لشركة أمازون قرب سانت لويس في ولاية إيلينوي الأمريكية ، بعد تعرض المنطقة للأعاصير العاتية، وذلك حسب ما نشر موقع وكالة الأنباء رويترز صورا لانهيار أسقف المبانى وتوجه رجال الإنقاذ لحصر التلفيات والخسائر.
 
تفقدت الشرطة ورجال الإنقاذ مخازن الشركة الموجودة في إدواردسفيل بجنوب إيلينوي، فيما تعرضت لأضرار بالغة بعد موجة طقس سيء، وجارى حصر التلفيات والخسائر
 
وذكر متحدث باسم أمازون، في بيانٍ، أن الشركة تقيم الوضع والأضرار التي لحقت بالمخزن. كانت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية أصدرت تحذيرات من أعاصير مساء  الجمعة 12/10  في مناطق بعدة ولايات منها آركنسو وتنيسي وميزوري وإيلينوي.
 
الإعصار يضرب مخازن أمازون
الإعصار يضرب مخازن أمازون

انهيار مبنى أمازون
انهيار مبنى أمازون

حصر التلفيات
حصر التلفيات

حطام من مركز توزيع أمازون
حطام من مركز توزيع أمازون

منظر سقف منهار في مركز توزيع أمازون في إدواردسفيل بولاية إلينوي
منظر سقف منهار في مركز توزيع أمازون في إدواردسفيل بولاية إلينوي

منظر عام للمبنى المنهار
منظر عام للمبنى المنهار

موقع انهيار سقف في مركز توزيع أمازون
موقع انهيار سقف في مركز توزيع أمازون

 


أمازون

مخازن أمازون

إعصار

أعاصير

أمريكا

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