انهيار مخازن شركة أمازون.. الأعاصير تضرب ولاية إيلينوى الأمريكية

محمد غنيم ووكالات

ضربت الأعاصير مبانى تابعة لشركة أمازون قرب سانت لويس في ولاية إيلينوي الأمريكية ، بعد تعرض المنطقة للأعاصير العاتية، وذلك حسب ما نشر موقع وكالة الأنباء رويترز صورا لانهيار أسقف المبانى وتوجه رجال الإنقاذ لحصر التلفيات والخسائر.

تفقدت الشرطة ورجال الإنقاذ مخازن الشركة الموجودة في إدواردسفيل بجنوب إيلينوي، فيما تعرضت لأضرار بالغة بعد موجة طقس سيء، وجارى حصر التلفيات والخسائر

وذكر متحدث باسم أمازون، في بيانٍ، أن الشركة تقيم الوضع والأضرار التي لحقت بالمخزن. كانت هيئة الأرصاد الجوية الوطنية الأمريكية أصدرت تحذيرات من أعاصير مساء الجمعة 12/10 في مناطق بعدة ولايات منها آركنسو وتنيسي وميزوري وإيلينوي.