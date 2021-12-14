انطلاق ملتقى ذوى الهمم لاكتشاف المواهب الفنية بالبحيرة.. لايف

البحيرة - ناصر جودة

شهد مركز الإبداع الفني بدمنهور، انطلاق ملتقى ذوي الهمم فى دورته الرابعة تحت شعار "إبداع وتميز" تحت رعاية وزارة الثقافة.



ويتواصل الملتقى على مدار 3 أيام بمشاركة كافة مدارس ذوى الاحتياجات الخاصة بجميع مراكز محافظة البحيرة .



وتتضمن فعاليات الملتقى إقامة ندوات وورش ثقافية منها " ورش عمل للأخصائيات الاجتماعية بالمدارس وأولياء الأمور ممن لديهم أبناء من ذوي القدرات الخاصة، بعنوان " إدعم طفلك " للدكتورة ريهام شرف "استشاري التربية الخاصة".



كما يتضمن الملتقى ندوة بعنوان "ذوي الهمم ما لنا وما علينا للدكتور أحمد المحص "أستاذ اللغة بكلية الآداب جامعة دمنهور، وعضو المجلس الاستشاري التطوعي لشئون ذوي الاعاقة بالمحافظة" بالإضافة لفقرات ترفيهية وعروض فنية من المدارس المشاركة و ورش حكي مسرحي تحت إشراف الأديب هاني قدري".



من جانبها أكدت ياسمين الشباشى مدير مركز الإبداع بدمنهور أن ملتقى ذوى الهمم يقام سنويا بالمركز، تحت إشراف احمد درويش رئيس إقليم وسط وغرب الدلتا الثقافى، وبرعاية اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة ويحرص على دمج ذوي الهمم وتنمية قدراتهم وحثهم على الإبداع والمشاركة المجتمعية .



وأضافت أن الملتقى الابداعى يهدف فى الاساس لبث روح الأمل لذوى الهمم ورفع روحهم المعنوية وإثراء عقولهم ثقافياً وفكريا وأكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم، كما يهدف الملتقى أيضا تدريب أولياء الأمور خاصة السيدات وتنمية مهاراتهم للتعامل مع اولادهم من ذوى الهمم ودمجهم فى المجتمع .









انطلاق ملتقى ذوى الهمم لإكتشاف المواهب الفنية بالبحيرة



انطلاق ملتقى ذوى الهمم لإكتشاف المواهب الفنية



جانب من الملتقى



جانب من انطلاق ملتقى ذوى الهمم لإكتشاف المواهب الفنية بالبحيرة



جانب من انطلاق ملتقى ذوى الهمم لإكتشاف المواهب الفنية



جانب من ملتقى ذوى الهمم لإكتشاف المواهب الفنية بالبحيرة



ملتقى ذوى الهمم لإكتشاف المواهب الفنية بالبحيرة