انطلاق مؤتمر "نحو مستقبل صناعى أفضل لصعيد مصر" بالمنطقة الصناعية بقنا .. صور

قنا صابر سعيد

شهد محمد صلاح أبو كريشة، السكرتير العام المساعد بمحافظة قنا، مؤتمر خدمات تنمية الأعمال تحت شعار " نحو مستقبل صناعي أفضل لصعيد مصر" والذي نظمته هيئة التنمية الصناعية بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ بالمنطقة الصناعية بكلاحين قفط، بحضور الدكتورة هبه النشارتي، المستشار الاقتصادي لرئيس هيئة التنمية الصناعية، وسامح حماد، استشاري التنمية الصناعية في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ومحمد عزت درويش، مدير فرع الهيئة بقنا، ومحمود سلوم، مدير المنطقة الصناعية بقفط، وعدد من المعنيين بملف الاستثمار وعدد كبير من المستثمرين ورجال الأعمال.



وأكد السكرتير العام المساعد، أن قطاع الصناعة يأتي في مقدمة القطاعات الاقتصادية التي تساهم تنمية الناتج المحلي الإجمالي للاقتصاد المصري، كما أنه محورا أساسيا في خطة الإصلاح الاقتصادي للحكومة المصرية وعنصر أساسي في توفير فرص العمل لتحقيق مستهدفات خطط التنمية المستدامة وخفض نسبة البطالة.



وأضاف صلاح، أن محافظة قنا تعمل علي تذليل جميع المعوقات أمام المستثمرين من أجل تحقيق نهضة اقتصادية وتحسين مناخ الاستثمار والتسويق للمشروعات والفرص الاستثمارية المتاحة بما يساهم فى التوسع فى إقامة المشروعات الاستثمارية وكذا تنوع الصناعات القائمة فى كل منطقة صناعية لتلبية احتياجات أبناء المحافظة وتوفير فرص عمل حقيقية لهم.





وأوضحت المستشار الاقتصادي لرئيس هيئة التنمية الصناعية، أن الدولة تسعي إلى تنمية صعيد مصر خاصة في قطاع الصناعة حيث يتميز صعيد مصر بموارده البشرية والطبيعية المتميزة، حيث يجري حاليا ترفيق المناطق الصناعية ورفع كفاءتها ورفع كفاءة العاملين بها لتلبية احتياجات المستثمرين حتي يستطيعوا تصدير منتجاتهم إلى الخارج، موضحا ان خدمات تنمية الأعمال تساعد المستثمرين على توسعة اعمالهم وزيادة قدرتهم علي تحسين جودة منتجاتهم لتصل إلى الأسواق العالمية.



وأشار سامح حماد، أن الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ تعمل في مصر منذ 100 سنة لتقديم الدعم الفني للحكومة المصرية، لافتا إلى اهتمام الوكالة الالمانية الكبير بخدمات تنمية الأعمال وخلق نوع من اللقاء مع مقدمي الخدمات والمستثمرين لتلبية احتياجات المختلفة.





انطلاق مؤتمر خدمات تنمية الأعمال بقفط



انطلاق مؤتمر خدمات تنمية الأعمال بقنا



انطلاق مؤتمر خدمات تنمية الأعمال







