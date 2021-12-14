انطلاق مؤتمر الشرق الأوسط لنظم القوى الكهربية بجامعة أسيوط اليوم

أسيوط - فريق المحافظات

تشهد جامعة أسيوط اليوم الثلاثاء انطلاق وقائع مؤتمر الشرق الأوسط لنظم القوى الكهربية والذي يأتي في دورته الثانية والعشرين (MEPCON 2021) في الفترة من 14-16 ديسمبر من الشهر الجارى.

وأوضح الدكتور نوبي محمد حسن عميد كلية الهندسة أن المؤتمر يهدف إلى دراسة ما تواجهه قطاعات التوليد والنقل والتوزيع من مشاكل واقتراح حلول علمية لها، وتعظيم استغلال الطاقات المتجددة في مصر من شمس و رياح و استعراض كل ما هو جديد من مجالات هندسة القوى و الآلات الكهربائية بالإضافة إلى دعوة خبراء عالميين لإلقاء محاضرات بمجالات المؤتمر و تنظيم و رشة عمل حول توليد غاز الهيدروجين و خلايا الوقود بمشاركة خبراء من فرنسا.

وأشار الدكتور مازن عبد السلام رئيس المؤتمر وأستاذ هندسة القوى الكهربية إلى أن فاعليات المؤتمر تشهد مشاركة نخبة من العلماء والباحثين في مجال نظم القوى الكهربية والطاقة المتجددة من دول عربية و أجنبية تضم " الدنمارك ، الصين ، الهند ،اليابان ، المانيا ، السعودية ، البرازيل ، الولايات المتحدة ، فرنسا ، عمان ، السعودية، وذلك لعرض أبحاثهم وتبادل الخبرات في مجال نظم القوى الكهربية ،مشيراَ إلى فاعليات المؤتمر تعقد عن طريق اون لاين من خلال منصة برنامج Zoom.

ويعقب المؤتمر انعقاد ورشة عمل يوم الجمعة الموافق 17 من الشهر ذاته بالمبنى الإداري بجامعة أسيوط من الساعة 8.30 صباحا حتى الساعة 5 عصرا بعنوان " توليد الهيدروجين وخلايا الطاقة" Hydrogen generation and fuel cells ويحاضر بها كل من الدكتور الخطيب كمال بجامعة نانت والدكتورة اتوشا بجامعة ليل بفرنسا.

وأشار الدكتور محمد كامل الشربيني رئيس المؤتمر إلى أن MEPCON 2021 يعتبر منتدى فريدًا للباحثين في الجامعات والمؤسسات البحثية والمهندسين في المرافق الكهربائية والشركات الصناعية والمتخصصين المعروفين على مستوى العالم لتقديم أحدث النتائج في مجال هندسة الطاقة الكهربية والتخصصات الأخرى ذات الصلة والتى من المقرر أن يحاضر فيها نخبة من الأساتذة و المتخصصين في المجالات الحديثة للطاقة الكهربية من مختلف دول العالم.

وأضاف الدكتور علي يوسف رئيس قسم الهندسة الكهربية أن مؤتمر الـ MEPCON يعتبر أكبر مؤتمر لهندسة الطاقة الكهربية في مصر ومنطقة الشرق الأوسط ومن المواضيع التي يهتم بها المؤتمر هي تخطيط أنظمة الطاقة وتشغيلها وتحسينها وتحليل ونمذجة ومحاكاة نظم توليد ونقل وتوزيع الطاقة الكهربية تحليل وتصميم الآلات الكهربائية وتطبيقات المركبات الكهربائية والهجينة (EV / EHV), تقنيات الطاقة المتجددة, تطبيقات الذكاء الاصطناعي في أنظمة الطاقة الشبكات الذكية وهندسة الضغط العالي ونظم الحماية الكهربية.

وأوضح الدكتور محمد عبد العظيم سكرتير عام المؤتمر أن المؤتمر يحظى بعدد من الرعاة الرسميين من قبل معهد مهندسي الكهرباء والإلكترونيات الامريكي (IEEE), مجموعه شركات مدكور (Madkour Group) وشركة Idea Space، مكتب الدراسات والاستشارات الهندسية بكلية الهندسة بجامعة أسيوط ، وحدة السليكون بالقرية الذكية ، موضحاَ أنه تم الإعلان إن التسجيل مجاني للمشاركين من خلال منصة Zoom باستخدام الرابط التالي http://mepcon.edu.eg/index.html وذلك في إطار تعميم الاستفادة لكل الباحثين و المشاركين فى فعاليات المؤتمر .