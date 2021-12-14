اليوم السابع: الدولة تسعى للارتقاء بمستوى الجامعات الحكومية

تتابع اليوم السابع في عددها المطبوع الصادر، غدا الأربعاء، العديد من القضايا والملفات المهمة منها تفاصيل زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لجامعة كفر الشيخ، في إطار سعى الدولة تسعى للارتقاء بمستوى الجامعات الحكومية، وموافقة مجلس النواب نهائيا على تعديلات قانون القيمة المضافة، وانطلاق قمة مصر الاقتصادية فى نسختها الثالثة..

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