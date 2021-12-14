أكد كل من رئيس مجلس النواب الليبى المُكلف فوزى النويرى، ومستشار الأمين العام للأمم المتحدة ستيفانى وليامز، ضرورة العمل على تهيئة الظروف الملائمة لإجراء الانتخابات بالعمل على جميع المسارات السياسية والدستورية والأمنية بشكل متواز لدعم إجراء انتخابات حرة ونزيهة.
واستعرض الجانبان - خلال لقائهما اليوم الثلاثاء، وفقا لوكالة الأنباء الليبية - تطورات الأوضاع في ليبيا على كافة الأصعدة في مقدمتها السياسية والأمنية، بالإضافة لمناقشة ما يمكن أن تُقدمه بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا ودورها في تهيئة المناخ لإقامة انتخابات نزيهة ودعم تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.
من جانبها، شددت وليامز على أهمية احترام رغبة الشعب الليبي في انتخاب ممثليه من خلال انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية.
من جهه أخرى أكدت الأمم المتحدة أهمية الحفاظ على وحدة القضاء الليبي واستقلاليته، وذكرت وكالة الأنباء الليبية، أن ذلك جاء خلال لقاء مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة ستيفانى وليامز، مع رئيس مجلس القضاء الأعلى الليبي محمد الحافي، في مقر المحكمة العليا بطرابلس.
وأكدت وليامز، أن الأمم المتحدة لن تتهاون مع الترهيب والاعتداء على القضاة والأجهزة القضائية.
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