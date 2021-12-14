طرابلس (أ ش أ)

واستعرض الجانبان - خلال لقائهما اليوم الثلاثاء، وفقا لوكالة الأنباء الليبية - تطورات الأوضاع في ليبيا على كافة الأصعدة في مقدمتها السياسية والأمنية، بالإضافة لمناقشة ما يمكن أن تُقدمه بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا ودورها في تهيئة المناخ لإقامة انتخابات نزيهة ودعم تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد.

من جانبها، شددت وليامز على أهمية احترام رغبة الشعب الليبي في انتخاب ممثليه من خلال انتخابات حرة ونزيهة وذات مصداقية.