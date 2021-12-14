المستشار النمساوى: فيينا يمكن أن تلعب دور الوسيط بين أوكرانيا وروسيا

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أكد المستشار النمساوي كارل نيهمر، أن بلاده يمكن أن تلعب دورالوسيط وتساهم فى "بناء الجسور" في الصراع بين أوكرانيا وروسيا.



وقال نيهمر فى تصريحات خلال مشاركته في أعمال اللجنة الرئيسية للمجلس الوطني "البرلمان" في فيينا إنه يجب تجنب التصعيد وانزلاق الصراع إلى مستويات خطيرة، لافتا إلى النمسا سوف تظل تدعم استقلال أوكرانيا.



وأضاف أن أوكرانيا "مثقلة بشكل كبير" بنفوذ روسيا وتسلطها عليها، لافتا إلى ضرورة دحض الادعاءات بأن التدخل الروسي ضرورة لحماية الأقلية الروسية في أوكرانيا، موضحا أن النمسا تؤيد أيضا فرض مزيد من العقوبات على بيلاروسيا، مشيرا إلى بحث هذه القضايا مجتمعه خلال قمة الاتحاد الأوروبي الخميس المقبل.



وبشأن جائحة كورونا .. أوضح المستشار النمساوي أن القمة الاوروبية سوف تركز على مناقشة تأثيرات متغير " أوميكرون " من فيروس كورونا ، مضيفا أن اللقاحات لا تزال توفر حماية جيدة ضد المتغيرات الفيروسية، حيث توفر الجرعة الثالثة المعززة من اللقاح درجة جيدة من الحماية ضد المتغير.



وأشار إلى أن النمسا وزعت مؤخرًا أكثر من 2.8 مليون جرعة معززة من لقاحات كورونا ، مضيفا أن القمة الأوروبية سوف تناقش أيضا تصدير اللقاحات إلى الدول المحتاجة والتنسيق الوثيق بشأن حرية السفر.