المحطات المائية: صيانة مولدات الكهرباء بالسد العالى تتم سنويا بأيدى مصرية

كتبت رحمة رمضان

أكد المهندس أحمد حسن، مدير التشغيل بمحطة كهرباء السد العالي ، أن المحطة تضم 12 توربينة بقدرة 2160 ميجا وات، مؤكدا أنه تم تطوير جميع الوحدات منذ عام 2008 لتصبح القدرة الإجمالية 2400 ميجا وات ينتجون الطاقة الكهربائية على مدار الساعة.

وأضاف حسن خلال شرح طرق تشغيل وصيانة مولدات الكهرباء بالسد العالى للوفد العربي المشارك في الموتمر العربى الـ 15 للاستخدامات السلمية للطاقة الذرية بأسوان الذى تنظمه هيئة الطاقة الذرية المصرية، أنه جارى العمل على رفع قدرة محطات محولات السد العالي من 500 كيلو فولت إلى 750 كيلو فولت لتحسين جودة التغذية.

وتابع أن اعمال التطوير الذى تمت بمحطة كهرباء السد العالي جعلت العمر الافتراضي يزيد 50 عام جديدة، مضيفا أن أعمال الصيانة الدورية لوحدات التوليد تتم بشكل سنوى ودورى على أعلى مستوى بأيدى مصرية 100%.